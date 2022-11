Coluna Lia Dinorah

REVELAÇÕES

Nossa vida é uma sucessão de decisões e escolhas. Ante muitas questões temos respostas, ante alguns problemas encontramos soluções. Nossa espécie aprendeu a evoluir e se adaptar e sempre encontrar saída. Porém surgem momentos os quais uma densa penumbra desce e obscurece a vista. Nessas horas há perguntas sem respostas, problemas sem solução e futuros incertos. A Bíblia declara que o que é revelado à nós pertence, mas o oculto só a Deus. Nosso papel em momentos incertos é obedecer a ordem de confiar Nele e descansar. O que não tem solução, solucionado será pelas mãos do Criador. Apenas confiemos.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Repasses assegurados

A ministra Cármen Lúcia determinou a suspensão dos efeitos da Medida Provisória que adiava o pagamento de benefícios para o setor cultural e de eventos, determinados pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. Essa medida foi editada, em agosto, pelo presidente Bolsonaro que estabeleceu os pagamentos a partir de 2023.

Governo Lula

Integrantes do PT pretendem concluir, ainda essa semana, a nova configuração da Esplanada dos Ministérios a partir de janeiro. Segundo membros do partido, a expectativa é que o novo governo tenha, pelo menos, 32 ministérios. Hoje, a gestão Bolsonaro tem 23 pastas. Na época de Dilma chegou a ter 35.

Jade Hotel

O Blue Tree Jade mudou de nome e tornou-se o moderno Jade Hotel. Inaugurado em outubro de 2015, o empreendimento conta agora com nova identidade visual e gestão. Com coquetel intimista, os proprietários Vivianne e Ricardo Oliveira (foto acima), receberam amigos e familiares em descontraída noite de apresentação. Com localização privilegiada no Park Sul, área nobre da capital, ao lado do ParkShopping, a apenas 8 minutos do aeroporto Juscelino Kubitschek, o hotel oferece bom gosto e elegância logo na entrada, sendo um verdadeiro oásis perto de tudo.

Bolsa desaba…

O Ibovespa terminou a segunda-feira em forte queda de 2,4%, na contramão do que ocorreu nas principais bolsas do mundo. O dólar comercial teve uma alta de 2,1%, sendo negociado a R$ 5,17.

…com repercussão…

As notícias sobre a indefinição da equipe econômica do próximo governo afetaram o mercado financeiro. Os investidores seguem menos otimistas com o futuro governo petista.

…negativa do…

A B3 abriu em alta e logo pesou a repercussão de uma possível indicação de Fernando Haddad para ocupar o Ministério da Fazenda na gestão de Lula. Entre as ações da bolsa, a Petrobras teve um desempenho negativo, com queda de 4%.

…novo governo

Outro papel que recuou foi o do BB, com 3,4%. O mercado teme influências políticas em estatais, que é um setor pouco beneficiado pelo governo que não é favorável às privatizações.

Viagem inspiradora

Depois de contemplar mais uma vez a beleza de Paris, a renomada artista plástica Marilda Ramos (foto acima) foi buscar inspiração nos estonteantes Jardins de Monet, em Giverny, interior da França. Observou atentamente a profusão de cores e formas, a geografia delicada do lugar, onde a impressão que se tem é a de que a vida está imitando a arte. De lá, a artista celebridade percorreu cenários igualmente inspiradores em Florença, Veneza e na colorida Cinque Terre, na Itália. Chegou plena de ideias para mais uma série de telas multicoloridas com a exuberância de tudo o que viu: flores, vida e natureza.

Pura tradição

Com residências em Goiânia e Rio de Janeiro, Thereza e Percy Hatsbach cumprirão temporada na Cidade Maravilhosa, onde irão passar com a filha, Maria Helena, o aniversário dela. De tradicional família mineira, Thereza, sobrinha de Israel Pinheiro, construtor de Brasília, casou-se com Percy no Palácio das Laranjeiras em cerimônia que entrou para a história. Em Goiânia, mora na elegante praça da T-25, onde têm endereço as mais poderosas da cidade.

Pompas e circunstâncias

A belíssima empresária Oslane Bezerra Cardoso (foto acima) está às voltas com a organização da cerimônia religiosa do casamento com o empresário Igor Bezerra Cardoso quando janeiro chegar, na Igreja São Nicolau, em Goiânia. O ritual sagrado será seguido de um lauto jantar com 120 lugares marcados no elegante Restaurante Contemporane, que terá decoração requintada. O cardápio internacional será harmonizado com autêntico champanhe. Tem tudo para ser o primeiro grande acontecimento do ano novo que se anuncia.