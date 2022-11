Coluna Lia Dinorah

USANDO AS ARMAS ESPIRITUAIS

Em tempos de conflitos precisamos nos posicionar com a armadura de Deus. “Embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez”. (2 Co 10 3;5). Aprendemos que as armas espirituais constroem em vez de destruir; dão vida em vez de matar. Devemos preparar os nossos corações para os tempos adversos firmando a nossa mente com a sabedoria divina. Ânimos acirrados, egos destroçados, orgulho e altivez são impedimentos para se obter graça e compreensão sobre o momento atual que o Brasil enfrenta. Devemos aniquilar raciocínios falazes e nos apoiar na verdade bíblica e na soberania divina.

Não sejamos prisioneiros de nossas verdades durante o período de guerra que travamos conosco e com terceiros. A maior batalha humana é no campo das ideias e por tal razão não devemos usar armas carnais e sim espirituais.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Os anfitriões, ladeando a presidente do CIB, Angela Ricon Marleninha de Souza e Mércia Crema Maria Luiza Mathias de Souza, Rita Márcia Machado e Linda Folador

Lula…

O vice-líder da Minoria, deputado José Guimarães afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente eleito, Lula da Silva, vão se reunir nesta terça-feira. Guimarães encontrou-se com Lira e informou que ele está aberto a discutir as prioridades do novo governo no Legislativo.

…e Lira

Para Guimarães, o diálogo com Lira é importante para viabilizar a votação de projetos com promessas de campanha e facilitar novas composições políticas. “As portas do diálogo estão escancaradas, por conta do que o presidente Lula falou de que precisamos pacificar o país”, disse.

Fitness

Nesta terça-feira, às 19h30, movimenta a QI 5 do Lago Sul, animado coquetel de inauguração da nova unidade Fast Training.