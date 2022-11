Coluna Lia Dinorah

TUDO NOVO

Temos gestado dentro de nós um sentimento de que tudo há de mudar pelas mudanças que se seguem. A grande e latente questão é o fato de colocarmos nossa esperança, nossas expectativas, nossos sonhos de futuro, em homens feitos de barro como nós mesmos. A Bíblia declara que não há nada de novo por sobre a terra.

E ao longo de nossa geração homens vieram, homens se foram, tal qual promessas vieram e promessas se foram. Já vimos de tudo e veremos novamente. Porém só alcançaremos mudança em nosso futuro quando deixarmos de esperar dos mortais e colocarmos nossa esperança no Eterno. Só assim teremos tudo novo de verdade.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Dia de Finados

Lembremos com carinho daqueles que amamos, mas que partiram antes de nós. Sinta saudade mas não tristeza… pois apesar da ausência física, o amor permanece intacto. Recorde os momentos felizes, agradeça pela maravilhosa oportunidade de ter convivido com pessoas tão especiais e acredite no reencontro, pois para quem confia em Deus a morte não é um adeus, mas um até breve.

Doces ou travessuras

Em animada e bem produzida Festa de Halloween, a bonita e charmosa Duda Portella Amorim comemorou o seu aniversário cercada dos amigos queridos. Na noite festiva, Paloma Gastal, a aniversariante e Vitória Bettiol.

Checkup

Em São Paulo, o médico Roberto Kalil e o advogado Estenio Campelo, no consultório do renomado cardiologista, comemorando os excelentes resultados dos exames de rotina.

Superávit

A balança comercial brasileira fechou outubro com superávit de US$ 3,921 bilhões, resultado similar aos US$ 3,991 bilhões contabilizados em setembro, mas praticamente o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado.

Mal humor…

A reação à eleição de Lula deixou o mercado pra lá de nervoso. O viés de privatização se transformou em viés de estatização. As ações da Petrobras despencaram, com uma forte queda na manhã seguinte ao pleito nos mercados externos. Nos EUA, os ADRs estavam em queda de quase 10% antes da abertura das Bolsas americanas.

…financeiro

A coisa piorou na Alemanha, onde o papel da empresa foi negociado com recuo de 11%. Como a empresa tem forte peso nos índices que reúnem ações brasileiras no exterior, eles operam em queda. Isso contaminou outras estatais, que podem ter desempenho negativo.

Almoço natalino

O Brasília Shopping recebe a imprensa em descontraído almoço nesta sexta-feira, no Coco Bambu, ocasião em que vai apresentar em primeira mão todos os detalhes, tudo o que o mall vai realizar nesta época mais mágica do ano.