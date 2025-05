Coluna Lia Dinorah

Café trancado e…

Com a disparada nos preços, itens antes triviais como café e azeite de oliva passaram a ocupar lugar de destaque — e de vigilância — nos supermercados. A alta de 72% no café e de 13% no azeite em apenas 12 meses levou redes varejistas a adotarem medidas antifurto, como grades de proteção e lacres de segurança.

…azeite com lacre

Em algumas lojas, o café já é guardado atrás de telas metálicas, enquanto o azeite é lacrado como uísques importados. Quando o preço se eleva ao ponto de mudar a forma como o produto é exposto, é sinal de que algo mudou — até o luxo, agora, pode vir em forma de um simples cafezinho.

Uma noite para celebrar

A querida e sempre elegante Eliana Pimentel prepara uma noite especial para celebrar a vida com alegria, gratidão e boas companhias. O encontro acontece no dia 9 de maio, das 18h às 23h, no Salão do Lago do Clube do Exército. Eliana, que sempre soube como ninguém reuniu pessoas queridas, vai receber a sociedade da corte, as amigas de ontem e de hoje, em uma recepção marcada pelo carinho, pela sofisticação e pelo cuidado em cada detalhe. Agregadora nata, dona de uma simpatia irresistível, ela imprime seu toque especial em tudo o que faz. Ao lado do saudoso marido, o grande advogado Marcelo Pimentel, Eliana sempre foi referência na arte de bem receber — com elegância, acolhimento e uma dose generosa de charme. Agora, ela brinda a vida com uma festa requintada, pensada com esmero para ser inesquecível.

Arte e memória dos anos 80

O Casapark Prime promove uma experiência cultural especial: uma visita guiada à exposição Fullgás – Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. O encontro acontece, às 15h, e promete uma imersão nostálgica e instigante na produção artística da década que marcou o país com ousadia, cores e experimentações.

Street Art

De hoje a 20 de julho, a galeria da Caixa Cultural Brasília recebe a mostra Frequências Urbanas – uma voz única no diálogo coletivo. A mostra celebra a arte urbana com obras de artistas do Brasil, França, Congo, Tunísia e EUA. Dez anos após o sucesso de Street Art – Um Panorama Urbano, a nova edição reforça o poder da street art como expressão global.

Música e churrasco

Para celebrar o Dia Mundial do Churrasco, nesta quinta-feira, a Fogo de Chão se uniu à ONErpm em uma ação especial que une gastronomia e música brasileira. A campanha apresenta seis playlists exclusivas, criadas por artistas como Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão), Fabiano Cambota (Pedra Letícia), Tato (Falamansa), Mari Belém, Derico e Roger Moreira (Ultraje a Rigor), para embalar momentos à beira da grelha. Os QR Codes para acessar as trilhas estão nos restaurantes e canais digitais das marcas. Uma experiência saborosa e sonora — do prato ao play.



Mérito

Em uma cerimônia marcada por muito prestígio, a procuradora de Justiça Carla Fleury de Souza (foto) tomou posse como ouvidora do Ministério Público de Goiás, durante uma sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Carla Fleury traz ao cargo do MPGO sua reconhecida elegância e competência.

Luxo e memória

A empresária Lydia Leão Sayeg se une a Marcello Camargo, filho de Hebe, e Rafael Thomas para lançar a sofisticada grife de bolsas e acessórios Hebe Camargo. O trio encantou convidados vips na festa de estreia da marca, realizada no Museu Legado Hebe, em São Paulo. À frente da tradicional Casa Leão Joalherias, referência internacional, Lydia eterniza sua amizade com a estrela da TV em uma linha que celebra o estilo único e a memória luxuosa da apresentadora.

Celebração com afeto

A médica Ana Luisa Carneiro Ramos festejou seus 30 anos na Chácara Paris, em Goiânia com comemoração emocionante. A anfitriã da noite foi sua mãe, Gyovana Carneiro, respeitada musicista, escritora sensível e pesquisadora de grande prestígio. O evento contou com seletos convidados vindos de São Paulo, do Rio de Janeiro e da capital goiana. Os três dias de festa transbordaram charme e boas lembranças e pessoas queridas.

Literatura

O poetinha goiano Gabriel Nascente, amado e reverenciado por leitores engajados, foi empossado como membro titular do PEN Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. O clube internacional já contou com nomes históricos como Guimarães Rosa e Manuel Bandeira. Durante o evento, Nascente lançou seu novo livro As Lâminas da Lama. Com mais de 60 obras publicadas, o poeta é uma voz literária consagrada de Goiás.