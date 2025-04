Coluna Lia Dinorah

Do silêncio à Ressurreição

Na Sexta-feira da Paixão, o mundo silenciado. O céu escurece, a dor parece vencer. É o dia em que Cristo se entrega por amor, abraçando a cruz que nos redime. Um dia de luto, mas também de profunda promessa.

É preciso atravessar a escuridão para compreender a luz. É preciso ver o silêncio do sepulcro para valorizar uma vida que renasce. Porque a cruz não é o fim — é o caminho para a eternidade.

A Páscoa nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo maior. O impossível se faz possível. A pedra é removida. Uma vida vence. Ó amor triunfa.

Que essa travessia da Paixão à Ressurreição fortalece nossa fé, renova nossas forças e reacende em nós a esperança de dias melhores. Porque com Cristo, a dor nunca é em vão. E o amor… nunca morre.

Chocolate no açougue

O Açougue do Berg entrou no clima da Páscoa com uma ação deliciosa: durante todo o mês de abril, todas as sobremesas de chocolate têm 20% de desconto. E mais — os clientes ainda ganham, como cortesia, um brownie exclusivo da casa. A promoção é válida até 30 e reflete o carinho da casa com seu público, unindo sabor, acolhimento e aquele toque especial que faz toda a diferença!

Noite festiva

Elisângela Costa, caprichosa como sempre, ao lado dos filhos, recebe amigos e familiares para uma noite inesquecível em homenagem aos 70 anos do querido marido Célio Costa. Será uma festa cheia de carinho, risos e boas memórias, uma data marcante que celebra não apenas o tempo, mas a linda caminhada de um homem admirado por todos. O brinde à vida acontece na noite deste sábado, na residência do casal no Lago Sul.

Vamos juntos espalhar amor?

Ainda há muitas crianças carentes esperando por um gesto de carinho nesta Páscoa! Amanhã, a partir das 9h, a Comunidade Bananal recebe mais uma edição da Páscoa Solidária, e cada contribuição faz a diferença. Adoce a vida desses pequenos com a doação de chocolates ou com qualquer valor que toque o coração. PIX: [email protected].