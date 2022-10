Coluna Lia Dinorah

UM RAMO FRUTÍFERO

Um pai está nos últimos dias de sua vida e tem ao seu redor seus 12 filhos. No livro de Gênesis 49:22 nos deparamos com uma das lindas cenas da Bíblia – o patriarca Jacó e a declaração das bençãos proferidas aos seus filhos. José era o filho da velhice por quem seu Pai um dia muito chorou. Jacó possuía um olhar especial para ele e dava o mais belo testemunho, pois o via um ramo frutífero.

Uma lição preciosa desse texto bíblico é sobre alguém que mesmo em meio as agruras da vida foi capaz de frutificar. José é a prova de que não importa o ambiente ou a circunstância que estejamos, pois podemos dar bons frutos.

Que em quaisquer estação sejamos vistos como um ramo frutífero.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

HAPPY DAY

A semana começa em ritmo de festa e cumprimentos em torno da sempre bela e querida Susie El Haje Lobo (foto acima) que festejou mais uma primavera neste domingo, cercada do amor e carinho do marido, o médico Paulo Lobo, e de toda a família.

Eixo cultural

A Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro apresenta amanhã, às 20h, no Teatro Plínio Marcos, o concerto Brasil/Polônia, sob a regência do maestro Norton Morozowicz. No programa, obras de Moniusko, Chopin e Radamés Gnatalli, tendo como solista o pianista Piotr Alexewicz.

Sessão parabéns

Neste fim de semana um time de amigos librianos festejou aniversário. Assopraram velinhas ontem, Amador Outerelo Fernández Júnior, Giancarlo Lettieri e Mônica Cortopassi Cruz. Hoje, quem conta tempo é a minha querida correspondente na China, Aldaceli di Paula. Que esta nova volta em torno do sol seja repleta de muita saúde, amor, sucesso e felicidade!

Outubro Rosa

A Câmara Federal inicia hoje a campanha Outubro Rosa de 2022. Anualmente, são realizadas atividades com o objetivo de conscientizar e alertar mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e outros tipos da doença que atingem as mulheres, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.

Programação

No Congresso, a ação também começa nesta segunda e se estende até o fim do mês. O slogan deste ano é: “Quem tem peito tem direito!”. A solenidade oficial de abertura está marcada para o dia 10, às 17h, no Salão Nobre, com o tradicional acendimento das luzes dos edifícios da Câmara e Senado na cor rosa.

Premiada

Designer brasileiro entra no palco da Semana Internacional da Moda da China, realizado em Pequim. Ganhadora do “Prêmio Hempel”, no 30º Concurso Internacional de Moda de Jovens Designers da China, Sheila Zeferino, chamou a atenção para questões ambientais, com uma coleção que evidenciava o derretimento dos glaciares polares. Os designers que participaram adotaram processos ecológicos e técnicas para evitar desperdício de materiais, tais como reciclagem de calças jeans e redesenho. Muito orgulho de ver a moda brasileira brilhar no país asiático.

Poder de consumo

Em tempo recorde a nova bicicleta da marca de luxo Hermès esgotou em toda a China. Inspirado em uma bicicleta portátil de estilo japonês, o objeto de desejo do momento possui 154,6 cm de comprimento, 58 cm de largura e pesa 14 kg. Vendida por 165 mil yuans (U$ 24,47), o item de luxo tornou-se viral nas mídias sociais do país, já que outros modelos similares estão à venda por apenas algumas centenas de yuans. O mercado continental provocou uma discussão acalorada sobre o poder de consumo dos chineses.

Latina

Desde 1998, proporcionando o legítimo churrasco brasileiro na China, a autêntica churrascaria brasileira Latina acaba de inaugurar mais uma filial em Pequim. Oferecendo aos clientes uma verdadeira imersão aos sabores singulares do Brasil, agregado ao serviço hospitaleiro e carnes diversificadas, faz do Latina o maior e melhor restaurante brasileiro na China. Parada obrigatória para os amantes de um suculento e bem feito churrasco.

Golden Week

Até 7 de outubro é comemorado o Dia Nacional da República Popular da China, fundada em 1949. Chamado de “Golden Week”, o feriado de 7 dias é considerado uma época de ouro para viajar, com temperatura confortáveis. A Festa Nacional é celebrada em todo o continente chinês, Hong Kong e Macau. Os lugares públicos são decorados com bandeiras e flores, sendo que Pequim recebe as maiores festividades. Exatamente ao nascer do sol, tropas uniformizadas marcham para iniciar a cerimônia de hasteamento da bandeira na Praça Tian’anmen. Um verdadeiro espetáculo!