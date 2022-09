Coluna Lia Dinorah

A sempre linda Francieli Barbosa, brilhando em noite de festa

O tão esperado Bazar Maria Virgínia, que traz os mais deslumbrantes vestidos de noivas, para prévia e belos modelitos de noivado, estará nas araras da maison de 3 a 11 de outubro, com preços bem especiais. A disputada coleção de sapatos e sandálias assinada pelo talentoso Daniel Valadares (foto abaixo) também vai abrilhantar o evento.

Maria Virgínia e o talentoso Daniel Valadares

Às vésperas do primeiro turno das eleições, poucos estados aderiram à Lei Seca, que proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas no dia da votação. Essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral e da Secretaria de Segurança Pública de cada estado.

A intenção é inibir a violência e evitar que o eleitor compareça alterado às seções eleitorais. Na capital do país, a Lei Seca deixou de ser adotada nas últimas eleições em 2018 e, segundo o TRE do DF, não houve registro de problemas por bebida.

Ziraldo completa 90 anos de uma trajetória marcada pela exuberância criativa, povoada por personagens que se tornaram ícones de diferentes gerações de brasileiros. Para homenagear o escritor e cartunista mineiro, o CCBB estreia a exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, a partir do dia 12 de outubro.

Benildo Perini

O Vintage Blend Benildo Perini é uma homenagem ao patriarca da família Perini e fundador da Vinícola, Sr. Benildo. Com o corte de cinco castas de três safras históricas e distintas, o lançamento tem lote limitado com numeração nas garrafas. O blend é composto por 38% Cabernet Sauvignon de 2014; 13% Tannat + 3% Alicante Bouschet de 2018 e 27% Cabernet Franc + 19% Merlot do ano de 2020.

Vem aí, Mumm Cordon Rouge Stellar

Ousadia e inovação são duas palavras inerentes à Maison Mumm. Desta vez, a lendária casa francesa de champagnes se superou ao apresentar o Champagne Mumm Cordon Rouge Stellar, a primeira bebida projetada para ser degustada com gravidade alterada. O champanhe será testado na próxima missão Axiom Space, com vistas à experiência do ritual de uma degustação clássica em condições espaciais reais. O lote que vai para o espaço é feito com uvas da safra de 2016. “A ideia é preservar o frescor e a potência de Mumm Cordon Rouge, reforçar a intensidade dos seus aromas com um maior envelhecimento e uma dosagem de licor elaborado com vinhos envelhecidos em barricas de carvalho” explica Laurent Fresnet, responsável pelas caves da Maison Mumm.

Más Vino apresenta o vinho Kirke

A Más Vino, está com novos rótulos nas prateleiras. Conhecida por garimpar vinhos diferentes e desmistificar o conceito de que bons vinhos são vinhos muito caros, a loja com Wine Bar da 306 Sul, acaba de incluir no portfólio lançamentos da vinícola georgiana, Shilda Winery, exclusivos aqui na cidade. Um dos destaques da nova linha é o Kirke Saperavi Napareuli AOC, produzido com uvas Saperavi, um vinho inspirado no conto mitológico da jornada sedutora de Odisseu ao que hoje é considerado território georgiano e seu encontro com a deusa. A antiga tradição da colheita de Kirke é feita durante a lua cheia, quando as uvas atingem a maturidade e são colhidas manualmente por mulheres.