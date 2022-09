Coluna Lia Dinorah

Gente que faz

A regional goiana da Sociedade Brasileira de Cardiologia prestou relevante homenagem a médica Delzirene Pinheiro Botelho pelo conjunto de sua obra. A doutora é nome expoente da medicina goiana e uma sumidade em sua especialidade. É sempre lembrada quando se fala em construção e fortalecimento do meio científico. Na cerimônia, a grande homenageada cercada pelo presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia, Dr. Humberto Granner e por Dr. Rodrigo Pashaus (foto acima), que preside o congresso.

Além mar

Empresária poderosa na condução dos negócios que comanda – uma rede grandiosa de postos de gasolina em Goiás e Tocantins–, Lucilene de Pádua Dutra cumpriu mais uma temporada europeia ao lado de amigas, como a badalada estilista Martha Medeiros e Sônia Braga. Fizeram 360 graus em Lisboa, onde revisitaram todos os lugares encantados da capital portuguesa.

Efervescente

O jornalista Luis Carlos de Moraes Rodrigues vai celebrar nova idade no próximo sábado no melhor dos estilos: cercado das elegantes e finas amigas que estão no topo da lista da melhor sociedade goiana. O tilintar se flûtes vai ser no belíssimo apartamento de Simone Las Casas, que mais parece uma galeria de arte. Acontecimento que vai marcar esta primavera.