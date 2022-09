Coluna Lia Dinorah

O EXTRAORDINÁRIO DOM DA VIDA

Quando vier um pensamento de desânimo ou você se sentir abandonada ou abandonado, nesse mesmo instante é quando maior amparo estará recebendo dos Céus, basta que entre na luminosa faixa vibratória do Cristo. Reflexão de minha autoria em Como Vencer o Sofrimento(1990): Honremos o extraordinário dom que Deus nos concedeu, que é a Vida, e Ele sempre virá em nosso socorro pelos mais inimagináveis e eficientes processos. Substancial é que saibamos humildemente entender os Seus recados e os apliquemos com a Boa Vontade e a eficácia que Ele espera de nós. A permanente sintonia com o Poder Divino só nos pode capacitar o Espírito, para que tenha condições de sobreviver à dor, mesmo que em plena conflagração dos destemperos humanos.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista, escritor e presidente da LBV

Queda do gás

A Petrobras anunciou ontem uma queda de 6% no preço médio do gás de cozinha vendido a distribuidoras. O novo valor será o equivalente a R$ 49,19 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,15 por 13 kg, disse a companhia. A mudança começa a valer nesta sexta.

BIFF 2022

Com exibição inédita do drama Carmen, da diretora Valerie Buhagiar, acontece às 20h, no Cine Brasília, a abertura do Festival Internacional de Cinema de Brasília.

Surreal

A festa mais badalada da cidade está de volta, após um hiato de três anos. A Surreal 2022 acontece neste sábado, na Torre Digital e promete uma experiência inesquecível para o público. São 12h de line-up, mais de 20 ambientes e cenografia exclusiva.

Almadén inaugura enoturismo

Às vésperas de completar 50 anos no país, a Vinícola Almadén inaugura o Roteiro Enoturístico Almadén, em Santana do Livramento, um novo atrativo para o turismo na região. O investimento da Miolo Wine Group é de R$ 3 milhões com a geração inicial de 30 novos empregos diretos e uma expectativa de atrair 100 mil visitantes por ano. O grande diferencial é a loja franca de vinhos, o primeiro free shop de vinhos do Brasil em uma vinícola, com exposição e venda dos 120 rótulos do Grupo Miolo. O complexo une história, cultura e inovação num roteiro aproximado de 1 hora, que começa pelo Museu Semente, passa pelo deck panorâmico no vinhedo e pela passarela na cantina até chegar à degustação e, por fim, ao Free Shop. Reservas: (55) 9 9687.2978 | 9 9708.2461 ou [email protected]

California Dreaming na ProWine

A California Dreaming Wine Company estará presente na ProWine São Paulo, que acontece no fim deste mês no Expo Center Norte, apresentando seu portfólio de vinhos californianos que chegaram recentemente ao mercado brasileiro. São três linhas: a linha Mustache, voltada para um público jovem, a linha Hansen Cellars, que leva o nome da família proprietária da vinícola e ainda a linha premium Everyday, que traz o conceito de vinho de extrema qualidade de Napa e Sonoma, como o Everyday Napa Red Blend, o Everyday Sonoma 2018 Pinot Noir e o Everyday Napa 2017 Cabernet Sauvignon. A grande estrela é o Estate Wine Raffaele Garbarino, que leva o nome do bisavô do CEO e é produzido apenas em safras excepcionais. É um blend tinto de cinco uvas e estarão disponíveis as safras 2008 e 2009, exclusivos na loja online. Preço: R$ 999,00.