Coluna Lia Dinorah

PÉROLAS

Explica a ciência a capacidade de um ser diminuto e frágil conseguir criar algo de extrema beleza e valor. Um invasor que tente atacar uma ostra será surpreendido com uma reação de encapsulamento que resulta em uma pérola. O seu valor advém da conjunção de raridade e tempo de formação da pedra orgânica. De uma experiência desagradável, um animal simplório consegue extrair o belo.

E nisso há uma mensagem de sabedoria e ensino. Que sejamos assim, das experiências, dissabores e embates que enfrentamos possamos não criar um veio amargo e deixar feridas abertas, mas que consigamos transformá-las em lições valiosas que nos impulsionem e a outros a seguir na caminhada. Que cultivemos mais pérolas de sabedoria ao invés de pedras de tropeço.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Vice-governador

Comentário de Leila Barros, candidata ao governo do DF, sobre a importância do papel de seu vice. “Nosso vice-governador, o advogado Guilherme Campelo, terá papel fundamental na articulação e administração do governo, que será pautado pelo diálogo. Além de auxiliar a governadora na administração e em missões especiais, seguirá a tradição da família Campelo de trabalho pelo Serviço Social e Desenvolvimento Econômico do DF. Ele irá nortear as ações da vice governadoria para que contribuam, tanto para a área social, quanto para a área econômica.”

Luxo

A Maison Eduardo Azevedo movimenta a QI 19 do Lago Sul, das 15h das 21h, com desfile de lançamento das marcas Cristina Sabatini, Chris Gontijo, Ili Brand, Empório Abreu e Isla. A bela Anna Paola Pimenta da Veiga é a homenageada do evento.

Noite cultural

O talentoso fotógrafo Celso Junior brinda Brasília, às 17h, com a abertura de sua moderna galeria na QI 17 do Lago Sul, apresentando o colorido singular das obras de Bella Fine Art, artista residente.

Rendas

Durante coquetel nesta quinta-feira, às 15h, a estilista alagoana Martha Medeiros inaugura sua pop up store no Iguatemi. Cláudia Salomão assina o mailing.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinhos da Georgia

Nesta quarta-feira, a Más Vino sedia o lançamento de dois maravilhosos vinhos da linha Kirke da Vinícola Shilda, além do espumante Brut Bagrationi Classic, que acaba de chegar ao Brasil.

Zeca na Corte

Dia 22 de outubro Zeca Pagodinho volta ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde, em 2018, se apresentou com Maria Bethânia, para mostrar pela primeira vez ao público de Brasília o espetáculo “Mais Feliz”.

Alianças

Grupo das mais elegantes marcou presença no badalado casamento de Roberta Abrão e Rafael Queiroz – ela filha de Roberto e Livia Abrão; ele, de Mário Henrique Queiroz e Cláudia, na charmosa pousada Casarão Serra do Ouro, na bucólica Pirenópolis, suntuosamente decorada por Alessandro Gemus. Noite animada por DJ e banda, com buffet internacional do Piquiras, bolos e doces Lui Doces. No registro, Miriam Macedo, Creuza Guedes, Cida Teixeira, Rosa Costa e Cláudia Queiroz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Palco

Atração internacional desembarca no dia 26 de novembro. A cantora galesa Bonnie Taylor, faz show no Goiânia Arena dentro da programação comemorativa dos 50 anos de sua carreira. Dona de hits como Lost in France ela já gravou uma música em parceria com o cantor Fábio Júnior, intitulada Sem Limites para Sonhar.

Nos EUA

Otacílio Ramalho e sua Ângela Thiago, cumpriram temporada em Miami, no badalado balneário da Flórida. Fizeram o glamouroso circuito Miami Beach e South Beach, onde revisitaram as coloridas construções em art décor, com paradas dos charmosos cafés que compõem a paisagem.

Impressionistas

Uma viagem pelo magnífico universo das obras do pintor holandês é a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, com pinturas projetadas com equipamentos de alta tecnologia. A mostra, que fica em cartaz de 29 de setembro a 14 de novembro, no shopping Passeio das Águas, em Goiânia, terá um bônus com outros impressionistas famosos, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Cores da vida

Grande artista naturalista, Gidel Alves Feitosa (Sanathan) está recôndito em seu ateliê produzindo as mais belas telas – via de regra trabalhos de ode à natureza. Aguarda definição de espaço para mostrar suas recentes e encantadoras criações que, com certeza, vão refletir na maturidade de sua já festejada pintura.