Coluna Lia Dinorah

PASSANDO PELO VALE

O que faz a total diferença na vida de alguém é a forma como ela passa pelas dificuldades. Alguns nem chegam a passar, já se entregam só com a possibilidade de enfrentar um problema.

Existem porquanto os que se rendem na travessia. Mas a Bíblia fala dos que antes de qualquer coisa exercitam sua fé e levam consigo a convicção de que o vale existe, mas que conseguirão atravessá-lo.

Quem é você em meio aos problemas da vida? Seja como Davi que assim declarava. “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo”. (Salmo 23:4)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

PIB nacional avança

O crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil de 1,2% surpreendeu. Analistas esperavam no máximo um crescimento de 0,9%. O PIB foi puxado pelo consumo e pelo setor de serviços. O crescimento do PIB brasileiro é o sétimo maior entre 26 países, ficando atrás apenas da Holanda (2,6%), Turquia (2,1%), Arábia Saudita (1,8%), Israel (1,6%), Colômbia (1,5%) e Suécia (1,4%). Com isso, o Brasil voltou a integrar o grupo das 10 maiores economias do mundo.

Brasil na Turquia

Ao longo dos anos, a fotógrafa Graça Seligman (foto acima) viajou pelo Brasil registrando nossa cultura popular, natureza, flora e personagens. Agora, essas imagens estarão na mostra “Esplendor e Diversidade”,que abre amanhã, no Centro Cultural CeModern, em Ancara. São 120 fotos que criam um grande mosaico do país e, no qual, Brasília tem lugar de destaque com sua arquitetura modernista.

Feira agropecuária

A Expoabra recebe até o dia 18 o melhor do mundo sertanejo. Além de shows, oficinas, palestras, competições e mostras de animais, o evento não poderia deixar ter uma refeição à altura. O Festival Brasas leva à Granja do Torto um churrasco com cortes nobres preparados por renomados chefs da região.

Em clima de festa

O Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, recebe convidados nesta terça-feira, para almoço de lançamento da caprichada programação do réveillon Viva La Vida. Quem embala o encontro é a cantora Adriana Samartini.

Samba

48 anos após o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a série “Samba” foi especialmente projetada pelo Mestre Zhan, da Stechcol. Esta coleção é uma série fotográfica de dez anos de Zhan, representando a cores da bandeira, pássaros e frutas que representam a nossa cultura (foto abaixo). Ganhadora do prêmio “Screen Printing and Graphic Imaging Association”, considerado o “Oscar” na área de cerâmicas, a empresa recebe sucessivas honras da “China Famous Brand” e do mundo. É um espetáculo à parte!

Recorde Michelin

O Guia Michelin-China 2022 prestigiou 19 restaurantes de Cantão com as famosas “Stars”, batendo seu recorde. Xin Ji e Stiller foram os destaques. Além de uma estrela Michelin, levou também o “Young Chef Award”, o jovem inovador Tommy Zhang. Foram três ganhadores na categoria duas estrelas, o Taian Table, do LN Garden Hotel, que se destaca por transformar ingredientes selecionados em “sofisticadas obras de arte” e o Jiang, do chef Fei, com sua clássica cozinha cantonesa. A novidade na categoria duas estrelas foi a entrada do Ïmperial Treasure Fine Chinese Cuisine, especializado na culinária local. Cantão vai se tornando uma capital gastronômica que apresenta comida regional, bem como cozinhas especializadas de todo o mundo.

Maior ponte

Zhuhai é uma cidade moderna da província de Guangdong, fronteira de Macau. Conhecida pelos resorts de golfe, prédios com arquitetura inovadora e ilhas perto do delta do rio das Pérolas, abriga a maior ponte de travessia marítima do mundo. A Hong Kong-Zhuhai-Macai de 55 km de extensão é na verdade um canal de travessia marítima composta por pontes, túneis e ilhas artificiais no qual conecta os lados leste e oeste do estuário do rio das Pérolas. Vale um passeio de barco para apreciar de perto.

“Made in China”

Time de futebol da China não conquista seu lugar na Copa do Mundo do Catar. Mas, quem garantiu sua vaga e já saiu ganhando o primeiro jogo foi o “Made in China”. Os pequenos e médios fabricantes receberam cerca de 90 a 95% das encomendas de pequenos bens e produtos periféricos a equipamentos de proteção e infraestrutura comunitária para os alojamentos das grandes estrelas. Alta relação custo-benefício, cerca de um terço do valor cobrado pelas empresas europeias e americanas, a longa linha de produtos e cadeia industrial, a alta qualidade e excelente produtividade chinesa conquistaram o palco do futebol mundial.