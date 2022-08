Coluna Lia Dinorah

PRATICAR O PERDÃO

“Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores”. A essência do perdão envolverá atuação suprema do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a afirmar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento.

Jesus, na oração do Pai Nosso, parece envolver-nos numa reflexão sobre aquilo que estamos pedindo e sobre aquilo que somos. Há pessoas que tem grande dificuldade de se relacionar com o semelhante. Ao mesmo tempo, afirmam que estão de bem em seu relacionamento com Deus, e isso lhe basta.

Então, como entender corretamente a oração ensinada pelo Senhor!? A oração universal impõe uma aplicação prática para nossa vida e crescimento espiritual. Ela precisa ser vista como a revelação do coração de Deus. O coração de Deus se alegra quando nos esforçamos em praticar o perdão.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Fotos de Paulo Lima Os anfitriões, com o herdeiro Eustáquio Silveira Filho Rosália Peixoto e Vera Carla Silveira Ana e o irmão, Lourenço Peixoto Wando Borges e sua Gislene Sandra Costa e Mercedes Berlin Ministro Reynaldo Fonseca e Luziana Anna Paula Bastos, Carla Lôbo, Manuela e Vandira Peixoto Esteves Colnago, Gláucia Benevides, Suely Nakao, Janete Vaz e Flávio Marcílio

A maior pagadora de…

Após distribuir US$ 9,7 bilhões em proventos, a Petrobras conquistou o título de maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre deste ano, superando empresas como Nestlé, Rio Tinto, China Mobile, Ecopetrol e Microsoft. No mesmo período de 2021, a estatal brasileira havia distribuído US$ 1 bilhão aos seus acionistas.

…dividendos do mundo

Os dados são da 35ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson. O relatório analisa trimestralmente as 1.200 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado, que representam 90% dos dividendos pagos globalmente. A gestora britânica tem cerca de US$ 300 bilhões em ativos sob gestão.

Musical

O espetáculo “A Bela e a Fera – On Ice’’ traz a Brasília uma megaestrutura imersiva para embarcar a plateia em um dos contos de fadas mais clássicos da história da literatura mundial em formato de musical sob o gelo, cantado ao vivo. O evento acontece no dia 8 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.