Coluna Lia Dinorah

SOLIDARIEDADE: UM CAMINHO PARA A PAZ

A Paz desarmada jamais resultará apenas dos acordos políticos, todavia, igualmente, de uma profunda sublimação do espírito religioso. Como grandes feitos muitas vezes têm suas raízes em iniciativas simples, mas práticas e verdadeiras, de gente que, com toda a coragem, partiu da teoria para a ação, com a força da autoridade de seus atos universalmente reconhecidos, valhamo-nos deste ensinamento de Abraão Lincoln: “Quando pratico o Bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião”. Ora, ninguém nunca poderá chamar o velho Abe de incréu…

Dinheiro e fama podem tornar-se um pesado fardo para o ser humano. Dificilmente trazem felicidade. A não ser à medida que correspondam a benefícios promovidos em favor do coletivo. Eis um caminho para a Paz entre aqueles que tudo têm e os que necessitam de auxílio: Solidariedade. Quando você compreende o sentido da renúncia, aprende a amar. É nesse momento que a felicidade genuinamente se apossa do seu coração. Lição do Bhagavad-Gita: “Conhece a Paz quem esqueceu o desejo”.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista,

escritor e presidente da LBV

Dr. Jardson Cruz e o advogado Estênio Campelo

Visita ilustre

Em Brasília, visitando o Escritório Campelo Bezerra Advogados Associados, o Dr. Jardson Cruz, conselheiro diretor da ARCE – Agência Reguladora do Estado do Ceará, sendo recebido pelo advogado Estênio Campelo, sócio fundador da renomada empresa de advocacia.

Denise Zuba

CASA LOFT

Na edição deste ano, a Pinheiro Ferragens apoia a construção de um dos espaços mais aguardados da Casacor Brasília, assinado pelo Studio Denise Zuba (foto). Inteiramente edificada de ferro, a casa loft de 400m² conta com diversos ambientes, todos feitos com material disponibilizado pela “gigante do aço”. A maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas vai começar no dia 1º de setembro e segue até 2 de novembro, no Estádio Mané Garrincha.

Vinho e fúria

Vinhos com tema de Hitler à venda na Itália causam indignação e preocupa europeus. Os vinhos foram vendidos em supermercado próximo de Veneza com imagem do ditador alemão ao lado de frases como “Mein Führer”, “Sieg Heil” e “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer”. Turista alemães e austríacos seriam os principais clientes. A venda de produtos que apresentam imagens nazistas e fascistas é ilegal tanto na Alemanha quanto na Áustria. Esta não é primeira vez que vinhos propagando o ditador são vendidos ao público, reclamações foram levantadas no passado por associações, incluindo a Fundação do Holocausto Simon Wiesenthal Center. Segundo o site The Drinks Business, o The Times teria revelado que o produtor italiano Vini Lunardelli estaria por trás da polêmica e teria uma variedade de vinhos com motes de outros ditadores, como Stalin e Lenin.

Le Bon Marché

O emblemático endereço da rua de Sèvre comemora seu 170º aniversário com um programa de experiência teatral imersiva. De 2 de setembro a 30 de dezembro, nas sextas e sábados à noite, a loja se transformará em um local de cultura, abrindo a cortina para atuações sensacionais em torno de vários personagens do livro Au Bonheur des Dames, do escritor francês Emilie Zola. Para a ocasião, os restaurantes Bon Marché Primo Piano e Rose Bakery criaram cardápios exclusivos para lançar as festividades.

Cidades simpáticas para viajar

A revista americana CN Traveler, durante anos, solicita que seus leitores avaliem a amabilidade de uma cidade, perguntando onde eles se sentiram bem-vindo quando viajaram. A enquete resulta no ranking anual Readers’ Choice Awards. Nesta 34ª edição, cinco das 10 cidades mais amigáveis ​​do mundo estão na Europa: Edimburgo, Istambul, Copenhague, Dublin e Lisboa.

Vinhos Britânicos

O Reino Unido pode roubar a cena de duas das mais renomadas regiões produtoras de vinho do mundo, Champanhe Borgonha. O aquecimento global estaria mudando as características dos vinhos dessas regiões, com mais álcool e menos acidez. Inclusive diversas maisons de champagne têm investido no terroir britânico. Segundo o estudo Climate Resilience in the UK Wine Sector, as mudanças climáticas estão beneficiando os vinhos ingleses dando-os mais consistência e melhor qualidade com características similares aos vinhos franceses.