Coluna Lia Dinorah

FALÊNCIA

Vida de empresário é desafiadora, cheia de percalços, de imprevistos e temores. Porém o maior medo chama-se falência. Temos um país e vivemos numa sociedade onde tudo indica falência, e continuamos como se fosse semana de carnaval. O medo que um empreendedor tem passa ao longe da nossa sensibilidade social. Não nos apercebemos que a nossa geração está criando a geração do futuro, que deveria conduzir a nação, sustentar a economia, proteger a família. Mas ao olharmos o enfraquecimento da malha social, o desvirtuamento de princípios e preceitos básicos de convivência, a leniência com o erro e o aplauso aos errados, temos um conjunto desastroso. É desanimador. Mas ainda há esperança para se reverter esse processo. A Bíblia diz que “se a Terra estiver arrasada, e o povo se humilhar e orar, Deus ouvirá dos Céus e irá curar e sarar a nação”. Que possamos ver os sinais e entendermos os alertas para dobrarmos os joelhos e pedirmos misericórdia. O Céu sempre ouve, confie!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Denise Zuba e Kakau Lossio

ESSÊNCIA CANDANGA

A fotógrafa e designer Kakau Lossio lançou a sua primeira coleção de móveis autorais em badalado coquetel, com a presença de renomados arquitetos, empresários, imprensa e admiradores da arte. Composta por quatro peças exclusivas e inéditas, a coleção foi meticulosamente elaborada a partir dos materiais fundamentais da construção da capital federal: ferro, concreto e pedra. O evento foi um verdadeiro sucesso, encantando a todos durante a apresentação das peças com sua belíssima releitura de Brasília, já fotografada inúmeras vezes pela designer. Renata La Porta assinou o buffet, enquanto o DJ Roger Lima comandou a diversão.

Fotos: Fernanda Coutinho

Karen Luna, Isabela Lorena e Marina Saback

Luiz Starling, Amanda Moreira Andrade e Augusto Honorato

Orçamento…

O ministro Flávio Dino, do STF, requereu que os presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados se manifestem, em até 10 dias, acerca de suposto descumprimento da decisão da Suprema Corte, tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, que declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto.

…secreto

O orçamento secreto consiste no uso ampliado das emendas do relator-geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União.

Bolsa de apostas

Nomes já começam a surgir para substituir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deixa o cargo em dezembro. Gabriel Galipolo é o mais provável, porém o mercado fala em Paulo Picchetti e em Marcelo Kayath.

Na lida

Antes de deixar o cargo, Campos Neto reforçou a articulação no Senado para tentar aprovar a autonomia financeira do banco.

Recorde de…

O TST julgou, em 2023, 494.724 processos, um recorde. Foram 11,7% mais julgamentos do que no ano anterior. O número integra o Relatório de Gestão Integrado de 2023. No ano, o tribunal recebeu 457.819 processos, representando um aumento de 4,15% em comparação com o ano anterior.

…julgamentos

“O bom desempenho é resultado do esforço conjunto de ministros e ministras, servidores e colaboradores do Tribunal. Com isso, cumpriu sua meta de julgar mais processos do que os que foram distribuídos no mesmo ano”, analisa o presidente do TST, ministro Lelio Bentes Corrêa.

Mínimo em alta

O novo salário mínimo que vai entrar em vigor em janeiro de 2025 traz boas perspectivas para quem ganha o piso e para os aposentados. Segundo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado pelo ministro Fernando Haddad ao Congresso, o valor será de R$ 1.502,00, com aumento de 6,37% em relação aos atuais R$ 1.412,00. O reajuste prevê aumento real e deve-se ao fato de em 2023 a economia ter crescido 2,9%.

Taco Bell

Com 30 unidades nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a companhia vai investir R$ 36 milhões para a abertura de 15 lojas só neste ano. Para 2025, a expectativa é de que outras 20 unidades sejam inauguradas. A expansão se concentrará no Centro-Oeste, Nordeste e Sul, e Brasília ganhará uma franquia da quinta marca de restaurante mais valiosa do mundo.