Coluna Lia Dinorah

FIM DOS TEMPOS

Vivemos um dos períodos mais complexos e desajustados da nossa civilização. Temos tudo a mão, tecnologia, comunicação, medicina, estados que preconizam o bem-estar social. Teríamos tudo para sermos a melhor geração humana. Mas estamos caminhando a passos largos para o fracasso. O “relógio do fim do mundo” aponta para os segundos finais, conforme avaliação dos cientistas. Temos guerras em praticamente todos os continentes. A fome no planeta é crônica. A divisão das riquezas não existe de forma justa. Países são controlados por tiranos, ou por conjunturas de tiranias. Olhar para tudo isso gera certo desânimo e frustração. Jesus disse que “no final dos tempos os homens seriam egoístas, e que haveria guerras e rumores de guerras. Ou seja, o que vemos já estava escrito. Mas há também uma declaração do Cristo que diz “não turbeis o vosso coração, credes em Deus e também em mim.” Como também disse “no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Eu venci o mundo”. Ao nos depararmos com o caos reinante, nos resta olhar para o Céu e lembrar que o nosso socorro está em Deus. Por isso, mantenha a fé.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

ORO

Depois do sucesso das adegas personalizadas aqui em Brasília, as arquitetas Karine Vaz e Priscila Mantelli estão expandindo seus negócios e atendendo também em Goiânia. A dupla, responsável pela ORO adegas, atende pedidos e criam projetos pra lá de sofisticados e já têm propostas até de clientes de São Paulo e adjacências.

Fim de Partida

É a montagem inédita, com texto Samuel Beckett e dirigido por Eid Ribeiro, que está em temporada de quinta-feira a sábado, até 21 de abril, no Teatro do CCBB.

Café

Amanhã, no fim da tarde, o Capital Expo Coffee abre suas portas no Jardim Urbano do Conjunto Nacional, espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia.

Noite de autógrafos

“Desafiando Paradigmas” é o livro que a advogada e mestranda em Direito, Giselly Reis, lança, às 19h, na Livraria da Travessa, no Casa Park. Na obra, ela aborda temas contemporâneos, explora as transformações do mundo jurídico e os desafios da sociedade moderna, além de outros assuntos de enorme relevância.

Só alegrias

Em surpresa organizada pelas amigas, a queridíssima figura da nossa sociedade Cláudia Carneiro (foto) festejou aniversário na Adega Amato, entre vinhos e foccacias. Aliás, no decorrer de todo o ano ela tem ainda muito o que comemorar. A filha dela, a bela Inara Caiado Parrode, que estuda teatro em São Paulo, estreia seu primeiro espetáculo no mês de junho e ela já garantiu ingresso na primeira fila para todas as apresentações. Ela deve as conquistas a Nossa Senhora Aparecida, da qual é fervorosa devota.

Parabéns

A bela publicitária Guaciara Marinho assoprou velinhas cercada de amigos e da família. A tarde divertida foi no Terruá87, o simpático restaurante de Douglas Moraes. Como ela também é empresária de muito sucesso no ramo de alimentos e bebidas importadas, não faltaram bons vinhos, champanhe e a tradicional caipirinha para harmonizar com a deliciosa feijoada. A festa, que ganhou a noite, teve cerimonial de Andrea Santos e bolo e doces da confeiteira Tabata Bless.

Dupla jornada

Psiquiatra conceituado, João Armando dos Santos embarca no final do mês para Nova York, onde participa de importante congresso de sua especialidade. Depois, faz parada estratégica em Miami para adquirir o enxoval do novo herdeiro que está para chegar. Quem o auxilia nas compras no balneário americano é sua mãe, a chef de cozinha Cláudia de Castro.

Curadoria

Empresária fashion Graça Camarço, segue com o marido, Geovan Camarço, para a bela fazenda Sobral, de propriedade do casal, no Tocantins. Depois ela continua em viagem de negócios: vai percorrer as mais icônicas confecções de São Paulo e Minas Gerais onde seleciona peças de novas coleções para compor as araras de sua maison de moda, Via Marista Fashion.