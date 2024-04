Coluna Lia Dinorah

Expansão do uso…

Em reunião realizada em Houston, nos EUA, a presidente global da empresa francesa de energia Engi, Catherine MacGregor, revelou ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a intenção de investir 20 bilhões de reais no Brasil. O plano inclui a construção de um parque de geração eólica na Bahia, além de dois adicionais no Rio Grande do Norte, que produzirão tanto energia solar quanto eólica.

…de fontes renováveis

Também prevê a instalação de 1.000 km de linhas de transmissão nos estados da Bahia, de Minas e do Espírito Santos. Os projetos não apenas impulsionarão a capacidade de geração de energia limpa, mas criarão oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico nas regiões. A expectativa é de que os projetos anunciados pela Engie tragam benefícios significativos para o país, consolidando-o ainda mais como um líder na transição para uma economia de baixo carbono.

Foto: Imagem Fenelon Arquitetura

DESTAQUE DA MOSTRA ARTEFACTO

O escritório Fenelon Arquitetura, que transita sua atuação entre projetos residenciais, comerciais e corporativos, foi convidado para apresentar um dos ambientes da Mostra Artefacto 2024, e acabou virando destaque na capa desta edição. A arquiteta Flavia Fenelon contou para esta coluna sobre a concepção do espaço: “Para esta mostra, imaginamos um espaço descontraído, elegante e versátil, ideal para receber os amigos, preparar um drink, servir um aperitivo, jogar cartas. No entanto, quisemos trazer motivos para que ele também fosse interessante para momentos introspectivos, de relaxamento, leitura ou estudo em qualquer momento do dia. As cores terrosas, acabamentos em linho, palhinha, os tecidos com texturas, o jogo de madeira em tons diferentes, a luz indireta, são recursos que trazem uma sensação de aconchego e bem-estar ao ambiente. Para os acessórios, trouxemos muitos elementos em vidro, pedras naturais, velas, madeiras rústicas, buscando reforçar a leveza, a fluidez e as vantagens do ambiente”. Quem quiser conferir mais sobre a beleza do ambiente, as fotos estão no site da Artefacto. No lançamento do evento, Flavya Caetano, Denise Zuba, Flavia Fenelon e Felipe Zuba.

MEMÓRIAS

DE BRASÍLIA

Mercedes Urquiza (foto) lança seu segundo livro “A Nova Trilha do Jaguar: De Brasília Minhas Memórias”, que conta a continuação da saga de sua aventura no Planalto Central, onde chegou em 1957, em uma viagem de Jipe de Buenos Aires até Brasília, que durou 48 dias. A noite de autógrafos será nesta terça-feira, na galeria Celso Júnior, no Lago Sul. Na ocasião, fotos do sueco Ake Borglund serão expostas e comercializadas, em papel fine art, no mais alto padrão museológico. O evento conta com o apoio da Berlin Turismo e da Trattoria da Rosario.

Fashion day

Nathália Zamith Pimenta da Veiga e Anna Paola Frade Pimenta da Veiga (foto), ao lado de Rayane Mello, recebem amanhã para o lançamento da Coleção Inverno da Nay, grife comandada pela estilista Adriana Senise. O evento de moda vai colorir, às 13h, a Fazenda São Bento do Tesouro. Uma experiência única pede um cardápio de dar água na boca, e menu do almoço está caprichado!

Congresso

O Distrito Federal será sede de um dos maiores eventos de Educação do país, nos dias 21 e 22 de maio. Trata-se do Congresso Internacional de Internacionalização e Formação de Professores: desafios e perspectivas. Palestras com conferencistas renomados nacional e internacionalmente compõem a vasta programação do evento, que será realizado no Teatro da Universidade Católica.

Esse cara sou eu

Em maio, a Matrix Editora vai lançar a obra “Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business”. Por três décadas, Dody foi empresário do rei Roberto Carlos, trabalhou com Júlio Iglesias e trouxe ao Brasil grandes astros como Michael Jackson, Donna Summer e Luciano Pavarotti. No livro, ele revelará histórias inéditas, vividas com essas estrelas da música internacional.

PEC das drogas

O Senado deve votar, nesta terça-feira, a Proposta de Emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas no país, independentemente da quantidade. A definição veio após reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com líderes da Casa. Caso seja aprovada em primeiro turno, haverá mais três sessões de antes da votação em segundo turno. Se aprovada, a matéria seguirá para análise, também em dois turnos, da Câmara.

OAB…

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti apresentará essa semana uma PEC no Congresso Nacional para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais, especialmente no STF.

…reage

A iniciativa ocorre após o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o advogado Alberto Toron, durante sessão da primeira turma do Supremo. Na ocasião, o ministro negou sustentação oral a um advogado em um agravo regimental.