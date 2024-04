Coluna Lia Dinorah

HAPPY BIRTHDAY

Quem recebe muitos cumprimentos hoje pela passagem de seu aniversário, é a bela, querida e talentosa médica ortopedista Mariana Ferrer.

Que o seu dia seja tão lindo quanto o seu sorriso e lhe ofereça tanta felicidade quanto você envia para tantas pessoas através do sagrado exercício da ortopedia.

Que esta nova etapa chegue recheada de muita saúde e novas oportunidades para concretizar os seus sonhos mais desejados.

Que a alegria lhe acompanhe por todos os momentos e que Deus continue guiando todos os seus passos, cuidando da sua família e iluminando cada vez mais os seus caminhos.

Que faça com que a sua alegria de viver e seu brilho possam contagiar ainda mais pessoas, pois você é um ser humano singular e a humanidade merece que sua luz seja compartilhada.

Daqui seguem os meus votos de muita saúde, sucesso, amor e felicidades!

PARABÉNS

A bonita e charmosa Mariana Gasques, que acaba de retornar de um giro pela Europa, acompanhada do marido, o empresário Felipe Cauduro, comemora amanhã em grande estilo mais uma primavera. Que seja plena de boas energias, muita luz, gentileza e as melhores vibrações esta nova volta em torno do sol.

Máquinas

Apaixonados por carros se reúnem no Boulevard Shopping no próximo domingo, no evento MidNight Racing Car Team, com exposição de modelos esportivos, concurso de automóveis modificados e atividades para toda família. O DER também participa com orientações para o público. O evento tem entrada gratuita e acontece das 14h às 18h.

Imperdível

Sucesso em todo o país, o musical “Elas Brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo” desembarca na capital federal para uma curta temporada. Estará no palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nesta sexta, sábado e domingo.

Bituca

O Complexo Cultural do Choro volta à cena da capital neste final de semana. Para a abertura da 2ª edição do projeto, Wagner Tiso e Marcio Malard fazem shows em homenagem ao mestre Milton Nascimento hoje e amanhã.

Hennessy patrimônio vivo francês

A maison Hennessy criada em 1765 junta-se ao seleto clube de instituições francesas classificadas como Empresa do Patrimônio Vivo (EPV) pelo seu savoir-faire artesanal e industrial. Em um comunicado, a histórica marca de conhaque diz estar “honrada” pelo reconhecimento do Ministério da Economia e do Instituto Nacional de Ofícios de Arte da França. O selo EPV, criado em 2005, é uma marca oficial do governo que destaca as empresas “com excelência em conhecimentos artesanais e industriais”. Cerca de 1000 empresas francesas detém este rótulo EPV à exemplo da fábrica de porcelana Bernardaud, em Limoges ou ao Château Smith Haut Lafitte, em Martillac. Hennessy faz parte do gigante do luxo LVMH.

Hennessy X.O by Kim Jones

A maison Hennessy faz colaboração com o designer britânico Kim Jones para a criação de uma edição limitada Hennessy X.O. A edição collector inclui uma garrafa Hennessy X.O “Masterpiece”, editada em apenas 200 exemplares, com um envelope de titânio que cobre completamente a garrafa como uma segunda pele. As suas dobras evocam a forma como, no início do século XX, as garrafas Hennessy eram embrulhadas à mão em papel de seda para proteger as suas frágeis etiquetas de papel pergaminho. No seu fundo, uma bandeja de carvalho ondulado, lembra os barris utilizados para envelhecer as aguardentes que serão, depois, montadas para criar o conhaque Hennessy X.O. O inglês presta uma homenagem ao savoir-faire de 150 anos da Maison, que apela à compreensão da ciência e da natureza. Artistas como Frank Gehry, Marc Newson, Tom Dixon e Arik Levy já contribuíram para a herança do conhaque Hennessy X.O. ao longo dos anos.

Chenin Blanc Project

South Africa Wine e Stellenbosch University, em parceria com South African Grape and Wine Research Institute (SAGWRI) e Chenin Blanc Association (CBA), lançam o Chenin Blanc Project que visa a premiumização da uva Chenin Blanc, na África do Sul. O projeto liderado por grupo de acadêmicos tem cinco frentes de trabalho: inteligência de mercado, a distinção da Chenin Blancs no país, produção com fins lucrativos, suco em vinho e os sistemas de suporte necessários. Para isso foi criado um modelo de vinhedo com Chenin Blanc plantado em 19 sistemas de treliça diferentes, gerando diferentes cenários de rendimentos além de experimentação e análise com várias abordagens de vinificação. A indústria de vinhos sul-africana vem enfrentando desafios significativos, exigindo crescimento de valor em vinhos e o projeto deve fornecer sustentabilidade e inovação ao setor. Chenin Blanc é a uva mais cultivada no país, produzindo diferentes estilos de vinhos e tem crescente reputação.