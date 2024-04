Coluna Lia Dinorah

Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress

O AMWC é um congresso multidisciplinar sobre a gestão global da Idade: Dermatologia estética, cirurgia plástica, medicina estética e preventiva, e Spa Médico, que acontece todo ano em várias regiões do mundo. O principal e mais disputado foi realizado em Mônaco, na última semana, reunindo profissionais de todo o planeta, tendo sumidades como palestrantes. A Dra. Danielle Dias, da Clínica White, presente no evento, contou em primeira mão para esta coluna, que no Grimaldi Forum, em Montecarlo, aconteceram os aguardados lançamentos em rejuvenescimento e foram reveladas as tendências em materiais e tecnologias para estética facial e corporal. A grande novidade apresentada na conferência foi os exossomos, que são vesículas mensageiras que transportam informações genéticas e proteínas para as células. Esses ativos promovem uma renovação celular diferenciada com enorme poder regenerativo, que acelera os processos de cicatrização, formação de novo colágeno e rejuvenescimento geral.

Parabéns

Todos os grandes desejos começam no coração. E de coração eu desejo um feliz aniversário para as queridas e amadas, Gislene Borges e Wrilene Limongi, que assopram velinhas neste sábado. Que os festejos sejam em grande estilo, cercadas de seus familiares e recebendo os cumprimentos dos inúmeros amigos.

Networking

Convidadas especiais, palestras envolventes, dinâmicas em grupo, entretenimento e gastronomia marcam o evento “Mulheres que Lideram”, que será realizado neste sábado, na Asbac. A programação será intercalada por café da manhã, almoço e coquetel assinado por Renata La Porta.

Mundo gamer

Desta sexta a domingo, o Pátio Brasil sedia mais uma edição do IGXP 2024: o evento gamer mais interativo e tecnológico de Brasília.

Sanfona

Imperdível o musical infantil baseado na vida do saudoso Luiz Gonzaga, o eterno rei do baião. Espetáculo para ser visto por toda a família, que traz uma fábula de amor inocente, embalado por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros. Entra em cartaz hoje e segue até o dia 7, no Teatro Unip.

Vernissage

“Modos de Mergulho: Livre, Autônomo e Profundo” é a exposição individual que a artista brasiliense Marina Saback inaugura, às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo. A mostra reúne séries autorais, que combinam arte abstrata com a estética das imagens nas mídias contemporâneas.

O melhor vinho branco do mundo

O finalista do prestigiado concurso internacional “O Mundial de Vinhos Brancos” foi revelado no último dia 18. E quem levou o prêmio foi o Domaine Ruhlmann-Schutz em Dambach-la-Ville (Alsácia), com o seu Gewurztraminer, colheita tardia de 2021. O vinho obteve a pontuação de 96/100 e foi o primeiro colocado dentre os 651 vinhos da prova. 40% dos apresentados no concurso foram da Alsácia e 60% de outros lugares da França e de 20 países ao redor do mundo. O júri foi composto por 70 especialistas (sommeliers, enólogos e jornalistas especializados) originários de 26 países.

Michelin França 2024

No mesmo dia também foram reveladas as estrelas do famoso Guia Michelin da França. Esta edição 2024 tem novos ares com 72 restaurantes premiados, um terço dos quais tem menos de um ano de existência e mais da metade são dirigidos por chefs com menos de 40 anos. Um número recorde de 52 novos restaurantes com sua primeira estrela, a maioria dos agraciados está em Paris e no sul da França. Com 639 restaurantes estrelados, a França continua sendo o destino com mais mesas premiadas do mundo.

Fabien Ferré triplamente estrelado

Aos 35 anos, Fabien Ferré se torna o mais jovem chef francês a conquistar três estrelas do Guia Michelin de uma só vez! Fato raro na história do guia vermelho. Ferré está no comando do restaurante La Table du Castellet, num luxuoso hotel spa de cinco estrelas entre Toulon e Marselha, na Provence. A França conta agora com 30 mesas três estrelas.