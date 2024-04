Coluna Lia Dinorah

TEMPESTADE

Clima e tempo sempre foram importantes na vida do homem. Somos regidos pelo sol e lua, nas estações e mares. A chuva traz a colheita, a seca traz a escassez. A organização do universo norteia nossa vida. Quando algo aparentemente foge ao controle, o caos torna-se presente por não sabermos controlar o cosmos. Mas nesses bilhões de anos de existência do universo, o controle nunca foi perdido. Deus estabeleceu cada coisa em seu lugar, e na sua perfeição o sol e a lua se posicionam perfeitos em relação a nosso “bólido azul”, rotacionamos na velocidade certa e nossa inclinação é perfeita. Mas no meio dessa perfeição as tempestades vem, e trazem em seu bojo medo e insegurança do desconhecido. A Bíblia declara que “Deus tem o seu caminho na tempestade”, e que “os ventos e as ondas obedecem ao comando do Cristo”. Por isso lembremos que a cada vendaval o Senhor mantém o controle. E a cada tempestade Ele ordena a bonança. E que isso seja conforto e segurança em todo e qualquer vento contrário.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

PARABÉNS, BELA ANIVERSARIANTE

Seja bem-vindo, abril! Que a chegada do outono nos lembre da beleza da impermanência e da importância de valorizar cada estação da vida. Mês de brindar, nesta primeira quinzena, os dinâmicos arianos, que irradiam luz, são cheios charme, gentileza, romantismo e sensibilidade em relação ao mundo e à vida. Assim é a bela, amável e elegante Lilian Gurgulino (foto), que hoje conta tempo e será alvo de um festival de cumprimentos pela passagem de seu aniversário. A comemoração vai acontecer no dia 6, em caprichado almoço em família, recebendo muito amor e mimos dos filhos, noras e netos.

Litígio…

A partir de hoje, contribuintes que devem até R$ 50 milhões à Receita Federal poderão participar de uma nova fase do Programa Litígio Zero. Os pedidos de reparcelamento podem ser feitos até 31 de julho. A nova transação tributária abrange débitos tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas em fase de contestação administrativa.

…Zero

Os descontos variam conforme o grau de recuperação do crédito. Para dívidas classificadas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, haverá desconto de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais, observado o limite de até 65% sobre o valor total de dívida.

Vale…

A Vivo quer reforçar a atuação na área de saúde. Depois de comprar a startup Vale Saúde no ano passado, a operadora de telefonia definiu uma nova estratégia para a plataforma que funciona como um marketplace de oferta de serviços médicos.

…Saúde

A ideia é oferecer os serviços da Vale Saúde, que conta com 3000 clínicas parceiras, também para pequenas e médias empresas, e não apenas para pessoas físicas. A startup tem 200000 usuários pagantes.

Tarde festiva

Karla e Dixmer Vallini prepararam uma bela festa sob o tema Roblox, para comemorar os 6 aninhos do filho Gabriel. Os amiguinhos e os familiares se divertiram, e o vovô Sérgio Vargas era só orgulho e felicidade!

Jantar…

Para arrecadar recursos, que serão utilizados em projetos de cuidados de saúde e de resposta a emergências em mais de 70 países onde atua, a organização Médicos Sem Fronteiras vai promover um jantar com leilão silencioso.

…beneficente

O evento, com ingressos limitados, será no dia 16, em São Paulo, na Churrascaria Rodeio. Além de degustar o cardápio, os participantes ainda poderão dar lances para adquirir peças exclusivas do movimento Art Of Love, cedidos pela Artery Global.

Peça imperdível

Escrito pela premiada dramaturga inglesa Lucy Kirkwood, o sucesso teatral “As Crianças”, com os atores Analu Prestes, Mario Borges e Stela Freitas, chega na cidade sob a direção de Rodrigo Portella, vencedor dos prêmios Cesgranrio, APTR e Botequim Cultural como melhor diretor, por este trabalho. Ficará em cartaz desta terça a quinta, no Teatro da CAIXA Cultural, com sessões sempre às 19h.

LEXUS

O Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do país, reforça sua presença no mercado automotivo com a inauguração, amanhã, no SIA Trecho 2, da primeira loja boutique Lexus no Brasil. A moderna concessionária promete elevar o padrão de excelência na comercialização de veículos de luxo.

Kinjo

O Kinjo, restaurante de culinária Nikkei – peruana e japonesa, agora está em novo endereço, com modernas e confortáveis instalações, além de deliciosas novidades no cardápio. Abriu as portas na QI 17 do Lago Sul.