Coluna Lia Dinorah

Quando um acidente aéreo ocorre as autoridades buscam entender as causas e em seguida responsabilizar possíveis culpados. Da mesma forma, acidentes de percurso são consequências de vida. Não escolhemos mas acontecem. E tentamos entender o porquê e responsabilizar alguém. O problema é que, na maioria dos casos, tendemos a terceirizar responsabilidades e culpas. Somos quedados a colocar no outro o motivo de perdas ou fracassos. Na verdade, porém, somos resultado hoje das nossas escolhas de ontem. Somos nós os responsáveis por conquistas ou perdas, as quais são fruto de ações certas ou equivocadas. Porém a melhor forma de acertar, conquistar e impedir fracassos é se posicionar como a Bíblia orienta – ”Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará.“ Se há uma terceirização a fazer, que seja entregar e confiar que o Criador sempre faz tudo com perfeição.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Na hora do parabéns, João Gabriel, cercado dos pais e familiares O aniversariante, com os irmãos, Renan Mendes, Guilherme e Andréa Campelo

É o parque de diversões inspirado na Disney, que traz para Brasília sua estrutura grandiosa, com vários brinquedos, espetáculos teatrais, shows, personagens temáticos, vila gastronômica e muito mais, a partir de 26 de abril. O local ainda é surpresa e será divulgado em breve, mas o projeto ocupará uma área de mais de 7 mil metros quadrados, até 9 de junho.

Laila Suliman e Fernanda Gabriela, no badalado coquetel que a Singular Medicina Estética e a L’amour promoveram para homenagear as mulheres e apresentar novos protocolos de beleza.

Acima da média

Bem-nascida e extremamente bem-educada, Sulamita de Britto (foto) é o tipo de intelectual com refinada capacidade de ler o mundo e traduzir a realidade. Isso porque tem vasto conhecimento adquirido ao longo de invejável trajetória. Ela, graduada em Ciências Sociais na UFRJ, fez mestrado na Universidade de Stanfort, nos EUA, e master no Programa Interdisciplinar sobre a América Latina, além de mestrado em Assistência Social e Estudos Comunitários pela Universidade WL, no Canadá. Compartilhou sabedoria como professora de universidades brasileiras e do exterior, com destaque para a de Los Andes, na Colômbia, e d Queen’s, no Canadá. Poliglota, pensadora e pesquisadora, é autora do livro Sociologia da Juventude, com quatro volumes publicados. Trabalhou no Brazilian Treasury Delegation, da Embaixada Brasileira nos EUA em Nova York, onde morou, e também realizou pesquisas para as Nações Unidas.

Pausa

A dermatologista Belinda Roriz deu um tempo de sua concorrida clínica no Setor Oeste, para curtir os ares de Angra dos Reis, litoral fluminense, com direito a passeio de barco e tudo mais que mini-férias com estilo pedem.

Ilusão

Henry e Klauss, que é considerada a maior dupla de mágicos da América Latina, desembarcam em Goiânia para um show de ilusionismo nos dias 4 e 5 de maio, no palco do Centro de Convenções da PUC. Os artistas já bateram quatro horas seguidas de levitação na Avenida Paulista.

Besouros

Mais um grande show à vista na capital dos goianos. No dia 12 de abril a banda Hey Jude & Orquestra fará um tributo aos Beatles no Teatro Rio Vermelho. A atração já mobiliza os apaixonados pelo meninos de Liverpool.

Feijão valente

A versão 2024 da Feijoada do Elpidio será no dia 18 de maio, no Bruxelas Gastrobar, no Alto da Glória. O restaurateur Elpidio Fiorda Neto vai preparar a tradicional iguaria para ser apreciada pelos amigos durante um revival dos melhores hits, sob o comando do DJ Adriano Pinheiro. O empresário fez história no Café Cancun, a casa noturna mais badalada de Goiânia na década de 90.