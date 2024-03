Coluna Lia Dinorah

FELIZ DIA, GRANDES GUERREIRAS!

Neste Dia Internacional da Mulher, é fundamental reconhecer a importância histórica e atual das mulheres na construção de um mundo mais justo e igualitário, na busca pela paz, por mais amor, empatia e gentileza.

8 de março não apenas celebra suas conquistas individuais e coletivas, mas também destaca a necessidade contínua de promover a igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade.

Vocês são a personificação da beleza, da inteligência e da bondade. São os verdadeiros pilares da família, a fonte de amor incondicional e o farol de esperança nos momentos mais sombrios. Lembrem-se sempre do valor e do poder que possuem para mudar o planeta. Continuem a brilhar com sua singularidade e a inspirar pessoas através da compaixão, autenticidade, resiliência e fé inabalável.

Sua bravura e determinação são verdadeiramente inspiradoras, assim como a coragem de ser autêntica, de se destacarem em diferentes campos e de fazer ouvir suas vozes em um mundo que muitas vezes tenta silenciá-las.

Que cada mulher se sinta capacitada a seguir seus sonhos, a abraçar sua verdadeira essência e a fazer uma diferença positiva no mundo ao seu redor. Vocês têm o poder de moldar o futuro e nunca devem subestimar o impacto positivo que podem ter sobre a vida daqueles ao seu redor.

Que cada uma de vocês saiba que seu trabalho é inestimável e que são verdadeiros anjos na vida daqueles que têm a sorte de conhecê-las. Que cada uma de vocês se sinta valorizada, amada e celebrada não apenas hoje, mas todos os dias do ano.

Linhas da vida

O JK Shopping inaugura, às 15h, a mostra “Entrelaçadas”, em parceria com o Instituto Proeza. Na tarde, 10 crocheteiras responsáveis por produzir as instalações expostas, serão agraciadas com a exibição de suas imagens capturadas pela fotógrafa Tainá Frota, bem como de seus belos crochês e bordados. A ação, visa não apenas incentivar o ato de tecer as peças, mas também sonhos, afetos e promessa de um futuro melhor.

Evento especial

A juíza Cláudia Andrade, diretora do Foro de Águas Lindas de Goiás, comanda, às 13h, um encontro especial nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A magistrada reúne as servidoras do local para a palestra “Resgate-se e seja protagonista de sua própria história”, com a palestrante Michaella Marys. Não ocasião, haverá a apresentação do coral de detentos Vozes que Libertam. Na foto, a juíza Cláudia Andrade e a oradora.

Em breve à venda os vinhos de

George Clooney

O ator americano, proprietário da vinícola Canadel, no Sul da França, deve colocar à venda sua primeira safra nos próximos meses, com a chegada da primavera na Europa. A região do Var, Sul da França, é um eldorado para estrelas amantes do vinho. Depois de Brad Pitt (Miraval) e Ridley Scott (Mas des Infermières), é a vez do ator americano George Clooney lançar seu vinho. A primeira safra de 2023 terá um branco sob a denominação Coteaux varois e um rosé.

Grupo Castel criticado pelo seu modelo de negócio

Uma centena de viticultores bloquearam o acesso aos armazéns do Castel Frères, gigante internacional do comércio de vinhos. O armazém, localizado na região de Bordeaux, é considerado a maior adega da Europa. Os viticultores reclamam preços de compra que suportam os custos de produção. A manifestação foi organizada por sindicatos agrícolas locais. O grupo Castel, que é líder na distribuição de vinhos na França e na Europa, e o número três mundial, seria um símbolo do sistema de comércio criticado pelos viticultores.

Decisão histórica

O Tribunal de Comercio de Bordeaux condenou dois comerciantes a pagar 350.000 euros a Rémi Lacombe. O produtor de vinho no Médoc tinha vendido cerca de 8.500 hectolitros a Cordier e Maison Ginestet em 2021 e 2022, a preços entre 1.150 e 1.200 euros por barril (900 litros). O produtor acusou as duas empresas de violar a Lei Egalim sobre os Preços Agrícolas, por ter comprado o seu vinho a um valor “abusivamente baixo”. Foi a primeira vez que um tribunal francês condena negociantes de vinhos por preço de compra baixo. Esta decisão histórica vem num momento chave em que se fala de preços justos que remuneram os produtores agrícolas. O governo francês planeja apresentar, até o meio do ano, uma nova lei para reforçar o dispositivo legal atual e permitir melhor remuneração dos agricultores nas negociações com os distribuidores.