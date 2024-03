Coluna Lia Dinorah

CIDADANIA

Quando nos deparamos com a brevidade da jornada a qual chamamos vida, entendemos que não seremos nem eternamente jovens e nem ficaremos pra semente. Nossa passagem nos lembra que a eternidade não é aqui, no pó esquecido. Há algo que transcende e nos atrai para um amanhã e nesse porvir no acaso dos dias, nos voltaremos ao Criador. O salmista, Davi, pergunta em sua poesia – quem habitará no teu santo monte? Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? E ele mesmo responde em três atos – aquele que é íntegro, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que reflete em vida o caráter de Deus. Que possamos nos lembrar de que ao passarmos por este mundo, devemos entender que o Cristo é o caminho para o céu, e carimbar, com nossas ações, o passaporte para a eternidade com o visto de cidadão do céu.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Ilustre palestrante

O Congresso de Comunicação Política e Institucional, que promete ser o maior e mais significativo evento do gênero no Brasil, tem a presença confirmada da ministra do Supremo, Cármen Lúcia, como palestrante magna da cerimônia de abertura. Marcado para acontecer nos dias 15 e 16 de abril, no renomado Canal da Música, em Curitiba, o COMPOL 2024 reunirá mais de 40 oradores de notoriedade nacional, oriundos de todas as regiões do país. Com mais de 800 inscritos e confirmados até o momento, o evento promete ser uma verdadeira imersão no universo da comunicação política e institucional.

Direto dos aposentados

A chamada “revisão da vida toda” volta hoje à pauta do Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar recurso à decisão tomada pelo tribunal em dezembro de 2022, quando o plenário reconheceu o direito dos aposentados do INSS a utilizar o mecanismo. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes.

Batucar

A Embaixada do Quênia em parceria com a ZINC convida para a apresentação dos jovens do Instituto Batucar, nesta quarta-feira. Na ocasião serão entregues à Organização materiais escolares arrecadados por meio da Campanha realizada pela grife brasiliense. O evento vai acontecer. às 15h, na sede da representação queniana, na Avenida das Nações.

Macron no Brasil

O presidente francês Emmanuel Macron (foto) virá ao país entre os dias 26 e 28 de março. Terá agendas na Amazônia – possivelmente na fronteira com a Guiana Francesa -, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Parceria militar

Na capital paulista, o chefe de Estado francês se encontrará com investidores. No Rio, visitará com José Múcio os submarinos da Marinha construídos em parceria com a França.

Aliado

Antes de Macron, um aliado de Lula desembarcará no Brasil, no dia 6 de março. Trata-se do espanhol Pedro Sanches.

Visita confirmada

Quem também está com viagem marcada ao nosso país nos próximos meses, é o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Vem tratar de parcerias na área empresarial.

DIPLOMÁTICAS

O embaixador Rodrigo de Azeredo Santos vai assumir a nossa representação na Noruega. Servindo atualmente na Dinamarca, também chefiou a Embaixada no Irã.

Quem está afivelando as malas para comandar a Embaixada brasileira na Irlanda, é o embaixador Flávio Helmond Macieira.



Aumento

Foram feitas, em janeiro, 111 operações de fusão e aquisição entre empresas de grande porte no Brasil. Trata-se de aumento de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor de tecnologia é o mais aquecido, com 21 transações. Os dados são da consultoria Kroll.

Viagem gastronômica

Apaixonada pelos destinos nacionais paradisíacos, Miriam Campos Macedo cumpriu temporada em São Miguel dos Milagres com toda a família para temporada de sol e mar. Como adoram estar sempre juntos, ela optou por alugar uma mansão e contratar uma chef de cozinha, que surpreendeu a todos com elaborados pratos da culinária regional.

Aventurinha

Para bem celebrar os 37 anos de casados, a advogada Fábia Mendonça e o marido empresário Valter Mendonça, curtiram uma semana na Pousada do Rio Quente, estância termal goiana. E os festejos continuam. Quando maio chegar, o casal cumpre roteiro cultural de 15 dias na Cidade do México com direito a visitas aos museus Frida Kahlo, o Nacional de Antropologia e o Palácio de Bellas Artes.

Inspiração

Chef de cozinha goiana que mora em Palma de Maiorca, na Espanha, Camilla Cinquetti está em viagem pela Itália se inspirando para montar o cardápio de seu novo restaurante na ilha, que vai se chamar Luxury. A inauguração promete reunir muitos goianos que são apaixonados pela alta gastronomia desenvolvida por ela.

Em cena

Elegante em tempo integral, Sissi Calixto (foto) desembarcou em Miami, onde foi acompanhar o marido, renomado cirurgião plástico Carlos Calixto, que participou do Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, o mais importante evento da especialidade. Enquanto isso, ela circulou com as amigas pelos badalados restaurantes e museus da cidade americana.