Coluna Lia Dinorah

A ESPERANÇA QUE NÃO MORRE

Nos últimos tempos temos nos deparado com uma avalanche de pessoas na estação da desesperança. A incredulidade tem batido à porta dos corações e lá permanecido. Muitas esperanças vazias, desprovidas de sólido fundamento.

Porém, a esperança do povo de Deus é uma esperança que não se desespera, que não falha, que não morre. A esperança cristã é como uma árvore cortada, pois mesmo decepada volta a brotar. Mesmo vítima da mais brutal violência, renasce. O patriarca Jó usa uma figura de linguagem eloquente para ilustrar essa verdade. “Mesmo que venha a envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará Ramos como uma planta nova.

Deduz-se do texto bíblico que não importa por quais adversidades esteja enfrentando, você poderá erguer um brado de triunfo e anunciar que o nosso redentor vive. Caminhemos, portanto, de fronte erguida, sustentada por essa viva esperança!

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

PARTY

Com a presença de cerca de 40 amigas, no Copa Café, a bonita e charmosa Tati Mauriz, sócia da joalheria Grifith, festejou, em grande estilo e com muita animação, mais uma primavera. Na foto, Fabiana Peres, Vanessa Feutrini, a bela aniversariante, Adriana Savite e Claudina Costa.

Parceria

Comitiva do Exército vai visitar, nos próximos dias, o Comando Logístico do Exército dos EUA. A Força vai tratar da compra de mísseis e equipamentos, como um pedido de vinte helicópteros Black Hawk. O Brasil também negocia a venda de munições aos americanos.

Acelerando

A Volkswagen registrou, entre janeiro e novembro de 2023, um crescimento de 246% no volume de carros contratados por meio do serviço de assinatura. O número de assinaturas ativas pulou de 2974 em 2022 para 6225 no ano passado. No mesmo período, o mercado de carros por assinatura avançou cerca de 30%.

Dona cegonha

A linda Carol Valença e Caetano Tonet Carmargo, vivendo o sublime momento da doce espera da primeira herdeira, Teresa.

Almoço

O Clube Soroptimista Internacional Brasília, presidido por Lucila La Porta, convida para almoço em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O perfumado encontro será no dia 5 de março, no Soho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TGS Solidário

Fazer o bem e estimular a economia da região onde vivemos. Esta é a proposta da campanha Jeans do Bem que, até o dia 9, arrecada variadas peças jeans, no Taguatinga Shopping. Que tal tirar do armário aquele short, saia ou calça que não possui mais uso? Os itens serão destinados aos projetos sociais desenvolvidos pelo LEVVO Instituto.

Hotelaria de luxo

O casal de empresários, Wellington Lins e Maria do Carmo Seffair, estão na contagem regressiva para a reabertura do Tropical Hotel Amazônia, em Manaus. O novo Tropical, que marcou época no turismo nacional e internacional, será inaugurado no dia 31 de dezembro, com Réveillon 5 estrelas. O moderno empreendimento terá 580 apartamentos de diversas categorias.