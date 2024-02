Coluna Lia Dinorah

O DIVINO REFERENCIAL JESUS

O nosso referencial é Jesus! Por que não se consegue extinguir nos corações a chama de Sua Boa Nova? Porque o Seu Santo Evangelho e o Seu Apocalipse Redentor apresentam leis morais e espirituais, sem o que as criaturas não podem suplantar as dificuldades, pois a Mensagem de Jesus é pragmática e sublime. Com o Cristo – o Magnânimo Protetor -, a Esperança que jamais decepciona, revestimo-nos de couraça indestrutível contra todas as intempéries do mundo.

Mensagem de José de Paiva Netto

Mostra fotográfica

Recém chegada da Irlanda, onde está morando desde o ano passado, a fotojornalista Rafaela Felicciano expõe alguns de seus trabalhos, amanhã, no restaurante Horta Cozinha Criativa. Com mais de 30 imagens, Rafaela vai apresentar sua visão singular da capital do país, destacando a beleza de Brasília por meio de seu olhar paciente e cuidadoso.

Literatura

A escritora, curadora e produtora cultural brasiliense Lella Malta (foto), promete movimentar o cenário literário da cidade, neste sábado. Das 9h às 19h, a livraria Sortir, na 403 Norte, será palco do projeto Eu Escrevo – no Quadrado, trazendo debates e oficinas com temas relacionados ao mundo da leitura. A ação conta uma extensa programação que vai desde a troca de livros, até café da manhã com profissionais da área, sessões de autógrafos e venda de títulos de coletivos e autores independentes do DF.

Imóveis

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para proposta que determina que o registro do imóvel contenha informações que possam levar à invalidade de futura negociação imobiliária. É o caso da existência de hipoteca judiciária, de restrição de uso ou de processo sobre suspeita de fraude relativo ao bem.

Costumeira ou estilista?

O Superior Tribunal de Justiça estima que neste ano irá gastar até 72000 reais com consertos de togas, becas e capas para ministros, secretários e advogados da Corte.

Happy day

Depois do sol, a bela Ana Rosa Coelho reúne um grupo de amigas, no Marietta Jardim, para festejar o seu aniversário.

Doce ação

A Keep Sweet, que é clube de assinatura de doces e bebidas com um fundo social, realiza neste final de semana, a partir das 14h, a 3ª edição da ação Páscoa Keep Sweet. Durante os dois dias, 15 mulheres da instituição Amor Aquém, localizada na cidade de Santa Luzia, na Estrutural, vão participar de várias atividades. O objetivo é despertar nas participantes o empreendedorismo, capacitá-las a iniciar seu próprio negócio.

Exposição inédita

A Japan House São Paulo e a Embaixada do Japão apresentam a exposição “DŌ: a caminho da virtude”, com fotos, pictogramas, vídeos e demonstrações práticas, que destacam os principais elementos, movimentos e conceitos do Aikidō, Kendō, Karatedō, Judō, Sumō, Kyudō, Jukendō, Naginata e Shorinjikempō. A mostra tem pré-abertura para convidados, nesta segunda-feira, e ficará em cartaz até 28 de abril, no MAB.

Preço mínimo do vinho

Neste sábado (24) será inaugurada a 60ª edição do Salão International da Agricultura, num clima de crise, em presença do presidente Emmanuel Macron, em Paris. E dias antes da largada do maior evento do setor, o presidente francês e o seu ministro da Agricultura, Marc Fesneau, receberam o presidente do MODEF (Movimento de Defesa dos Agricultores Familiares), Pierre Thomas, que apresentou seu pedido de “preços mínimos garantidos pelo Estado para garantir renda aos agricultores”. A medida iria garantir um preço mínimo de venda do vinho. Como indicado em um comunicado de imprensa, “o Presidente considera estudar a reivindicação a nível da União Europeia e implementá-la para todos os países da UE”. A medida já existe em alguns países nórdicos, mas o preço mínimo de venda está relacionado ao volume de álcool, com o objetivo de reduzir o consume de bebidas alcoólicas por questão de saúde pública.

Vandalismo: Horcajo perde safra

As imagens viralizaram nas redes sociais, parecia uma cena de filme: uma pessoa com capuz na cabeça entra correndo em uma adega de prestígio, abre as torneiras de cubas gigantes e derrama mais de 2,5 milhões de euros de vinho em segundos. O vandalismo aconteceu em uma famosa adega na região de Ribera del Duero, no centro da Espanha. Foram quase 60.000 litros de vinho tinto, equivalente a 80.000 garrafas da Bodega Cepa 21. Dos vinhos derramados, 20.000 litros correspondem à marca de luxo Horcajo (a garrafa custa cerca de 800 reais) e representam toda a produção deste ano. O fato ocorreu por volta das 3h30 da manhã (hora local) na vinícola localizada em Castrillo de Duero, perto de Valladolid (norte de Madri).

Ajuda de emergência insuficiente

Os viticultores franceses estimam insuficiente os € 80 milhões de ajuda de emergência prometidos pelo governo francês aos produtores afetados pela mudanças climáticas e econômicas. Em matéria da revista Vitisphere, o MODEF diz, que do problema se resume aos preços de compra abaixo dos custos de produção.