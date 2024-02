Coluna Lia Dinorah

INSTANTÂNEO

Nos tempos outros, quando a tecnologia engatinhava, as novidades que surgiam encantavam a sociedade de então. Uma fotografia era algo de valor. Eternizar um momento, perpetuar o tempo em algo instantâneo. Passaram-se eras e nos tempos nossos acostumamos a lidar com tudo em tempo real. A celeridade com que a civilização anda tem nos impedido de observarmos o belo, apreciarmos os momentos, e curtirmos a jornada. A Bíblia diz que “os céus manifestam a glória de Deus”, o Cristo disse “olhai os lírios do campo e as aves do céu”. Que nessa era globalizada e instantânea, possamos ver Deus através da criação, e reconhecer seu cuidado por nós na caminhada. E entender que a vida é feita de uma sucessão de momentos nos quais a mão do Criador tem nos sustentado.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

A FOLIA CONTINUA

O Clube.Co realiza, neste próximo sábado, a sua Ressaca de Carnaval, unindo uma maratona de aulas coletivas ao som do show da talentosa cantora brasiliense, Adriana Samartini (foto).

Visita

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está no Brasil, devendo ter encontro hoje com o presidente Lula. Nesta visita, terá participação em reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo.

Sessão parabéns

O veterano e respeitado jornalista Kleber Sampaio, completou 73 anos, cercado do amor e carinho da mulher, Keila, dos filhos e dos dois netos. O terceiro netinho chega em agosto, e é claro, já tem a sua camisa do Flamengo, presente do avô.

Posse de Dino

O novo ministro do Supremo, Flávio Dino, será mais político do que os demais. O presidente Lula, logo após sua sabatina no Senado, disse que ele teria “cabeça política” à frente de suas decisões no STF. Dino não gosta de ser rotulado como político, prefere ser acolhido na Suprema Corte como um homem da lei.

Missa

A posse de Dino, nesta quinta-feira, promete ser diferente. Ele não quer celebração na noite do evento, que é de praxe, pois desde que seu filho Marcelo Dino morreu, vítima de uma crise de asma, resultado de negligência hospitalar, se recusa a fazer festas. Mandará rezar uma missa pelo o ingresso no Supremo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Modelando

Ela é uma modelo pronta e acabada de tudo o que o marido, médico Weder Willian, é capaz de fazer por suas pacientes. Mas, a empresária Francielle Bernardes (foto) é bem mais que um rosto lindo e um corpo perfeito. À frente da administração da clínica, ela cuida de todos os detalhes que fazem, sim, a diferença do atendimento vip. É administradora, relações públicas e prova incontestável dos resultados de cada procedimento.

Discreto charme

Ela tem muita história pra contar, até porque é mulher dinâmica sempre à frente do seu tempo. Assim, Maria Inêz Justino de Figueiredo comemorou seus gloriosos 90 anos durante festa surpresa na imponente casa da filha, Maria Aparecida, e do genro, Gustavo Teixeira, no elegante condomínio horizontal de Goiânia, no Jardins Paris. O delicioso almoço reuniu todos os seis filhos da aniversariante, e também netos, bisnetos e amigos próximos.

Água na boca

Como não tem mar, Goiânia se movimenta como pode para fazer valer o título de capital do turismo de negócios. E o Restaurant Week é um desses eventos, que vai estar em cena na capital entre 8 de março a 7 de abril. Essa edição tem como tema Biomas Brasileiros, um convite para explorar a riqueza e a biodiversidade do Cerrado brasileiro em seus múltiplos sabores.

Revigorante

Figura que sabe viver a vida como poucos, Sandra Perillo acaba de retornar de temporada de muito sol, areia e água do mar em suntuoso resort de Maceió, no belo estado das Alagoas. Estava com as irmãs, onde revisitaram lembranças e reforçaram amor familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Taninos

Médico conceituado no México, o elegante Sarquiz Torres Seade circula por várias capitais brasileiras compartilhando conhecimento de outro assunto no qual é perito: vinhos. Recentemente fez palestras em Goiânia para grupos de enófilos e atendeu confrarias em aulas interessantes sobre harmonização.