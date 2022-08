Coluna Lia Dinorah

Congresso

Nos próximos dias 30 e 31, às 19h30, a Legião da Boa Vontade promoverá a edição on-line de seu 27º Congresso Internacional de Assistência Social, que abordará o tema “As Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social e a efetivação dos direitos socioassistenciais”, voltado a profissionais atuantes nas áreas da Assistência Social e dos Direitos Humanos, representantes da sociedade civil e de movimentos sociais, comunidade acadêmica e interessados. Inscrições no link https://www.lbv.org/congressosocial.

FEIRAS DO LIVRO EM PORTUGAL

A capital federal vai estar bem representada em duas feiras literárias importantes de Portugal. A pioneira e escritora Mercedes Urquiza (foto acima) estará autografando sua autobiografia “A Trilha do Jaguar – Na Alvorada de Brasília” no dia 28, na Feira do Livro de Lisboa e no dia 30, na Feira do Livro do Porto, respectivamente. Na obra Mercedes relata a viagem de Jipe que fez junto com o marido Hugo Maschwitz, de Buenos Aires para Brasília em 1957, quando a capital ainda nem constava no mapa do Brasil.

Hotel Sephora…

A Sephora, conhecida por ser a maior e mais visionária rede de produtos de beleza do mundo, lança em setembro o Hotel Sephora, onde beleza, entretenimento e hospitalidade se unem por meio de uma parceria emblemática com o Copacabana Palace.

…no icônico Copa

A imersão completa da rede francesa acontece nos dois primeiros finais de semana do mês, onde os convidados irão vivenciar pelos mais de 31 espaços nos dois andares da ativação enquanto participam de experiências repletas de mimos e diversão.

Máscaras

Segundo determinação da Anvisa, o uso de máscaras não será mais obrigatório dentro de aviões e aeroportos. A agência entendeu que o equipamento ainda é recomendável em espaços públicos, mas não é mais obrigatório. Desta forma, segundo os técnicos, passa de uma medida de saúde coletiva para um “compromisso de responsabilidade individual”.

Parceria

O designer de interiores Matheus Silva Alves (MSA Arquitetura e Interiores) retorna à Casacor Brasília acompanhado da arquiteta estreante na mostra Luciana Canalli (ON Arquitetura). Juntos os profissionais assinam um projeto especial com conceito exclusivo. O resultado poderá ser conferido no início do próximo mês no Estádio Mané Garrincha, local que sedia o evento de arquitetura, design e paisagismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia da Pinot

Ontem foi celebrado o Dia do Pinot Noir. Uma das uvas mais populares do mundo que fez o sucesso dos vinhos da Borgonha de onde é originária. A uva é adorada por seu vinho tinto de corpo leve, frutado, com final longo e suave, típico de regiões frias. Em regiões mais quentes, oferece um sabor mais encorpado com aromas de geleia de frutas vermelhas e baunilha. O vinho a base de Pinot Noir torna-se complexo ao envelhecer. Além disso, a uva pode produzir vinhos espumantes maravilhosos como Champagne Blanc de Noirs. Os melhores vinhos produzidos no mundo são à base de Pinot Noir.

Foto: Famille Hugel

Luto na Alsácia

Morre aos 92 anos, André Huge (foto acima), um dos mais influentes produtores de vinhos franceses. Ele fazia parte da 11ª geração da renomada família Hugel, proprietária da vinícola homônima instalada em Riquewihr, no coração da Alsácia, desde 1639. De acordo com o comunicado da família, André Hugel faleceu de complicações relacionadas a Covid-19. Desde jovem ele dirigia a vinícola ao lado dos seus irmãos, Jean e Georges Hugel. Além de produtor, ele era um historiador com um conhecimento enciclopédico sobre a região, foi ainda presidente da Sociedade Arqueológica de Riquewihr e do Museu de Vinhos e Vinhas da Alsácia por mais de 40 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinho e negócio

O grupo francês de seguros AXA Millésimes expandem-se com a compra da Platt Vineyard, em Sonoma. A vinícola produz vinhos premium com as uvas Pinot Noir e Chardonnay, que ocupam um lugar privilegiado na denominação Sonoma Coast. A propriedade de 38 acres pertencia à Russian River Partners, fundo de investimento em vinhas administrado por Flanagan Wines. AXA é proprietária do Château Pichon Baron de Bordeaux, Domaine de l’Arlot na Borgonha e da Quinta do Noval de Portugal.

Aprendendo vinho

Na semana passada falamos sobre safra de vinhos tranquilos… E os vinhos espumantes, por que nem sempre eles apresentam a data no rótulo? Em regra geral, espumantes são produzidos via um blend de vinhos originários de diversas safras. Apenas espumantes premium apresentam o millésime no rótulo, isso significa que é um grande vinho resultante de um ano excepcional e que foi produzido apenas da colheita desse ano. Normalmente tem que ter paciência para degustar um champanhe millésime, pois ele não é produzido todos os anos e necessita de tempo maturando na garrafa antes de ser colocado à venda. Esses espumantes são mais caros e têm bom potencial de guarda. Porém quanto mais o tempo passa, mais eles perderão as bolhas, mas ganharão em complexidade. Un délice…