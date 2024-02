Coluna Lia Dinorah

SIM, EM CRISTO EU POSSO

O Apóstolo Paulo nos ensina que devemos expressar contentamento e firmeza em meio as aflições e provações da vida. Na verdade, a expressão “tudo posso naquele que me fortalece” descrita na Carta de Filipenses, não é uma apologia a força humana, a inteligência e riquezas. Paulo quis enfatizar sobre a alegria do cristão em quaisquer circunstâncias. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobremodo, da presença da graça e de uma vida confiante em Deus. Cruzaremos sim vales escuros, atravessaremos desertos, porém, a confiança em Deus prevalecerá diante de todos os abismos. Aprendemos nessa verdade bíblica que devemos suportar todas as coisas com humildade e gratidão, suportar as estações de dor sem nos gloriar, cumprir qualquer dever, e não temer a provação, a tentação e/ou perseguição. Não precisamos entrar no desânimo. Em Cristo tudo podemos, e por meio dEle alcançaremos graça.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

CHÁ DELAS

A embaixatriz Julie-Pascale Moudouté-Bell vai fechar o calendário de eventos sociais do mês, com elegante tarde de chá em homenagem a querida Mayara Noronha Rocha. O encontro festivo, que vai movimentar a residência oficial, no dia 29, será em agradecimento ao belo trabalho desenvolvido na capital pela primeira-dama do Distrito Federal, assim como por seu valioso apoio na realização da bem sucedida Ação Social 2023, comandada, em noite de gala no Clube Naval, pela Embaixada do Gabão, os Amigos do Gabão e Parceiros. Ainda na ocasião, a anfitriã irá agraciar algumas personalidades presentes, com honraria alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA

Por ocasião da celebração do sesquicentenário da imigração italiana para o Brasil, a Embaixada brasileira em Roma, chefiada pelo embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, promoverá palestra e jantar que marcam a abertura das festividades dessa importante efeméride. Os eventos, que irão acontecer a partir desta terça e quarta, no Palácio Pamphilj, terão a participação de autoridades governamentais, empresários, jornalistas e representantes da sociedade e do mundo acadêmico e cultural de ambos os países. Serão encontros iniciais para recordar a união dos dois povos e promover um caminho renovado no tradicional relacionamento bilateral.

Diplomáticas

O embaixador Carlos José Areias Moreno Garcete assumirá a nossa representação na Nigéria.

Mariana Gonçalves Madeira vai chefiar a Embaixada do Brasil em Gana.

Quem foi designado para servir no Cazaquistão, foi o embaixador Marcel Fortuna Biato.

Leonardo Luís Gorgulho Nogueira Fernandes segue rumo à Dinamarca, em sua primeira missão no exterior.

Paralização

Em operação padrão desde dezembro de 2023, servidores do Banco Central vão parar atividades nesta terça e quarta. Rejeitam proposta do Governo de conceder reajuste de 13%, parcelado para 2025 e 2026.

NORU: MELHOR JAPONÊS

Os sócios do Noru, Filipe Pataro, Marcos Souza e Bruna Mothé estão com diferentes projetos para o restaurante. O trio preparou algumas novidades para este primeiro semestre, como Jantares a Quatro Mãos com chefs renomados, festival de sushis e sashimis com peixes amazônicos e o Omakase Gold, elevando ainda mais o nível do destaque da casa. No fim do ano passado, o Noru recebeu o prêmio de melhor japonês da cidade.

Oscar

A maior premiação cinematográfica do mundo acontece em 10 de março, em Los Angeles. Entre os filmes com o maior número de nomeações, estão Oppenheimer, que lidera a lista com 13 indicações, seguido do excêntrico Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, com 11. Por fim, o aclamado Assassino da Lua das Flores, dirigido por Martin Scorsese, fecha o pódio com 10 nomeações.

Presença feminina

Pela primeira vez na história, nesta 96ª premiação, três longas dirigidos por mulheres foram indicados à categoria de Melhor Filme simultaneamente. São eles: Anatomia de uma Queda (Justine Triet), Barbie (Greta Gerwig) e Vidas Passadas (Celine Song).