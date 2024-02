Coluna Lia Dinorah

FIM DA FOLIA

Durante quase uma semana, o país entra em um estado de torpor coletivo. Nada acontece antes do Carnaval, e temos a ideia de que o país só volta a normalidade após os lapsos de dignidade, sanidade e decência. Festa, alegria e fantasia. Regada a tudo que inebria a mente e apaga a memória. O problema é a realidade que está aí, de forma imutável.

Não adianta, como avestruz, esconder-se da vida real. Um país em crise em todas as áreas, onde a cada dia um devaneio ou um desmando emerge do submundo dos poderosos que pensam governar nossas vidas, um mundo colapsado, naufragando em conflitos regionais que têm se tornado globais e nos aproximam de um apocalipse adiado, prenunciado pelos desmandos de déspotas e radicais.

O Cristo disse certa feita – no mundo tereis aflições – e Ele não negou ou tentou encobrir a realidade. As aflições e lágrimas aí estão. Porém Ele complementou – tende bom ânimo, porque Eu venci o mundo. Que possamos olhar a realidade dura, mas lembrar de vê-la pela lente do Céu, com bom ânimo, pois com Cristo venceremos no final.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

GLAMOUR NA FOLIA

Nesta Quarta-feira de Cinzas, a maravilhosa Nauanny Liriel pede passagem para sacudir as estruturas com este show de beleza e cores, pelas lentes de Saulo Mota Rocha. Alessandro Alcantara assina a rica produção

Lula na…

O presidente Lula seguiu para o Egito e a Etiópia, dois novos integrantes do Brics, grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. No Cairo, os destaques da agenda serão reuniões bilaterais com o presidente Abdul Fatah Khalil Al- Sisi, nesta quarta-feira.

…África

Também está prevista uma visita à Liga dos Estados Árabes. No dia 16, Lula chega à capital da Etiópia, Adis Abeba. Vai participar, como convidado, da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

De volta aos trabalhos

Depois do Carnaval, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai debater sobre “produtividade e taxa de investimento” numa reunião com todos os conselhos da Fiesp. Inédita, a iniciativa é de Josué Gomes.

O rei da terra

O médico e empresário Mário Reis, figura humana de alto quilate, chegou com a mulher, Gracinha Reis, filhos, noras e netos de Cancun e Orlando, do tour anual familiar. O patriarca fez carreira de sucesso em Goiás, onde é proprietário da cinematográfica fazenda Ventania, no município de Alpinópolis. Tem também propriedades em Goiás, Tocantins e Pará direcionadas à exploração de calcário e exportação de grãos.

Temporada no gelo

A chef de cozinha Cláudia de Castro, com o filho, o renomado psiquiatra João Armando, a nora Hayra e a neta Helena, passaram temporada na gelada Finlândia, onde é Natal o ano inteiro. Na volta, fizeram pit stop em Paris, que também estava em dias de temperaturas negativas, com direito a jantar no Le Jules Verne, o restaurante da Torre Eiffel que oferece a mais deslumbrante vista da cidade, comandado pelos chefs Frédéric Anton e Thierry Marx.

Acervo particular

A Cerrado Galeria, de Goiânia, inaugurou a exposição Mundo próprio: Coleção Sebastião Aires de Abreu, que reúne mais de 70 obras de diferentes artistas e modalidades, selecionadas pelo curador Divino Sobral. São trabalhos de 12 artistas brasileiros, de diferentes gerações e tendências, e de um artista português, anônimo e autor de arte sacra. O empresário é o maior colecionador de arte do Estado.

Moda sem fronteiras

O paradisíaco cenário de São Miguel dos Milagres, em Maceió, onde fica a Casa Martha Medeiros, transformou-se em passarela natural para o desfile da estilista, intitulado Do Sertão a Hollywood, com música de fundo de autêntico maracatu, ritmo local, entoado na abertura do evento. Nesta atmosfera glamourosa, a bela Ivana Menezes (foto) comemorou o seu aniversário.