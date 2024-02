Coluna Lia Dinorah

DEMARQUE O TERRITÓRIO DE SEU CORAÇÃO

Somos frequentemente tentados com pensamentos e sentimentos. A partir deles podemos avançar ou retroceder no território das emoções. Há que ter exercício e disciplina em nossos atos quando provocados por um sentimento de paixão e amor, quando convidados para um novo empreendimento e ou movidos por um sentimento de ganância e vingança. Não podemos reclamar daquilo que permitimos.

Discernir as diferenças e ponderar suas razões fará com que você construa o seu lugar no mundo como pessoa que se ama, prioriza e se respeita. Não podemos permitir que pessoas ou situações venham minar as nossas emoções. Não se violar é essencial para florescermos e frutificarmos em nosso interior. Estabelecer limites é o primeiro passo para uma mente saudável. Limitar as relações e aprender a dizer NÃO trará uma clara compreensão de quem você é, além de blindar suas emoções. Não permita que pessoas sintam-se confortáveis em te ferir. Posicione-se!

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

LUXO NA PASSARELA

O Carnaval é a prova de que a vida fica mais bonita com um pouco de música, de dança, de glitter, de glamour e poderosas produções como esta, da linda Luiza Sawicka, que colore e ilumina a página de hoje!

Happy day

Festa inesquecível saudando o aniversário de Cristina Dezoit. A brisa do entardecer, no Lago Sul, juntou-se a suavidade dos pássaros e ao colorido das flores, na sinfonia cativante em torno de Cris. Presentes familiares, amigas e amigos de uma vida inteira, plena de realizações e conquistas. Cris, de tênis branco, com Ana Paula e Adriana Amorim, Daniela Garrote, Mariana Mendonça, Alessandra Mafia, Viviane Veloso, Raquel Miranda e Flávia Barbosa.

Frevo

Após o renascimento com alegria total em 2023 depois de 33 anos adormecido, o bloco Vassourinhas de Brasília volta às ruas neste carnaval com concentração, às 16h, no Museu da República, onde encontra-se com outros blocos da cidade numa grande celebração da maior festa popular do país.

Brilho e diversão

A folia chegou e o Espaço Cultural Renato Russo preparou uma festa cheia de alegria para esta segunda-feira. Das 14h às 16h, a criançada poderá participar das oficinas de percussão e customização de máscaras, chapéus e adereços de cabeça, que prometem agitar a galera com muita criatividade e cor. É a chance perfeita para expressar seu estilo único e brilhar.

Consumo em alta

Neste ano, o carnaval deve movimentar R$ 9 bilhões de reais, representando 10% acima do que foi registrado no ano passado. A estimativa foi divulgada pela CNC. O reinado de momo é sinônimo de festa, alegria e, claro, muita comida e bebida boa. Seja aproveitando o feriado no sambódromo, nos blocos de rua, sozinho ou chamando os amigos para uma festa temática, vale estar preparado na hora de comer e beber.

Abre alas

Neste carnaval, o ParkShopping abre alas para a folia do Meu Primeiro Sambinha. Crianças de até 12 anos podem se esbaldar em uma série de atividades temáticas. O bailinho agita o 3º Piso do mall até amanhã, das 14h às 20h.

Vísperas en las Misiones Jesuíticas

Às 19h30, o Santuário Dom Bosco será palco de um excepcional concerto em homenagem ao escritor e filósofo Jean Obry, idealizador da Fundação Brasil Meu Amor. O espetáculo pretende resgatar a música das Vésperas, uma das festas mais importantes da catolicidade, tal como nos chegou nas diferentes partituras que foram preservadas, quase por milagre, das Missões Jesuítas. Música de Domenico Zipoli, com direção de Gabriel Garrido.