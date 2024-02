Coluna Lia Dinorah

AMOR PRÓPRIO

A máxima temática dos Evangelhos é o amor. O resumo da pessoa de Deus é o amor. A ordem do Cristo foi amar o próximo. Mas esquecemos que o amar começa dentro de nós. Não é questão de egoísmo ou egocentrismo. Muito menos individualismo. Na verdade não existe coração que bata fora do peito. Amar o próximo mais que a nós mesmos nos adoece. Colocar no outro a fonte da vida. Adotar a ideia que a felicidade do próximo é mais importante que a nossa. Esse pseudo amor nos leva a uma desconexão de quem somos. Valorizar-se, enxergar defeitos para nos tornarmos pessoas melhores, admirar qualidades, parece contraditório. Mas na verdade a ordem do Cristo foi “amar o próximo como a si mesmo”. Sabendo o valor que temos é o caminho para valorizarmos quem nos cerca. Mas sem esquecer que amar a Deus acima de todas as coisas é o princípio mais importante.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Promissora idade nova

A jornalista Ana Luiza Pinheiro chega a nova idade comemorando o sucesso da migração de sua revista New Style para as redes sociais. A publicação, considerada a enciclopédia da alta sociedade de Goiás, é uma das mais acessadas da internet. Ao logo de sua trajetória, Ana coleciona histórias. Pilotou grandes e memoráveis festas que marcaram época e reuniram políticos de inquestionável quilate, grandes jornalistas com influência no círculo do poder e celebridades que fazem e acontecem. O glamour permeou sua passagem por todos os lugares onde circulou; tanto pela sua elegância sem retoques quanto pelas iluminadas companhias que sempre a cercaram. E é com esse glamour que ela segue desvendando o que de melhor acontece na sociedade goiana. Vida longa à querida amiga jornalista que exerce com maestria o colunismo social!

Mérito Legislativo

A Câmara dos Deputados realiza, às 10h, a solenidade de entrega da Medalha Mérito Legislativo de 2023. A premiação reconhece pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. Entre os agraciados, governador Romeu Zema, ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça e Gilmar Mendes.

Paraísos Tropicais

Escolha suas fantasias, ensaie seus passos e tome fôlego, que o Carnaval está aí e o CCBB preparou três dias de folia, genuinamente brasiliense, no próximo sábado, domingo e terça. Idealizado pelo diretor artístico Letruta, o Festival Paraísos Tropicais, para foliões de todas as idades com música, blocos carnavalescos, cortejos, arte circense e performances, promete levar o público a um mergulho por entre as linguagens da música e das artes cênicas.

Madeixas

Agita a 413 Sul, o coquetel de lançamento da Escovei Asa Sul, um novo salão de beleza express. O espaço, que abre para o público nesta quarta-feira, vai oferecer cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, penteados e tratamentos, tudo isso sem hora marcada. No comando, Kamila Galliza e o empresário e médico Rafael Marques.

Confete

Com distribuição de kit folião, brindes e várias atividades recreativas, a garotada vai se divertir muito no Bailinho do Pátio Brasil, no próximo sábado. O evento, que é totalmente gratuito, acontecerá das 13h às 18h.

Folia no Iate

O Bloco Eduardo e Mônica já tem data marcada para trazer a folia de volta à capital federal. No dia 11 de fevereiro, a partir das 16h, o Iate Clube será palco do retorno do bloco mais querido de Brasília. A promessa é de uma estrutura impecável, capaz de oferecer conforto e segurança para todos os presentes. Ingressos pelo site Bilheteria Digital.

THE LANA DUBAI

Localizado à beira-mar, foi aberto o The Lana Dubai, que é o décimo hotel da Dorchester Collection e o primeiro no Oriente Médio. Com arquitetura by Foster + Partner é a última expressão de refinamento, oferecendo 225 quartos e suítes e oito novos conceitos gastronômicos; incluindo quatro que foram criados com três dos mais famosos e celebrados chefs internacionalmente conhecidos. O Spa DIOR, que será aberto em abril no hotel, vai ser o primeiro do Oriente Médio.