Coluna Lia Dinorah

Nem todo dia temos sol, nem sempre há chuva, ora temos seca, ora o céu nublado. A vida não é uma matiz cinza monótona, onde as variações são tênues que beiram à falta de criatividade.

Ao contrário, como as estações se sucedem e com elas cores e aromas se manifestam de maneira única, a vida também impõe um ritmo frenético de mudanças de humores e surpresas.

Quisera essa gama de mudanças sempre fosse de bom para melhor. Porém revezes acontecem, perdas ocorrem. A Sagrada Escritura, no livro de Provérbios nos ensina a reconhecer o Criador em todos os caminhos e momentos, sejam eles bons ou não tão bons.

Pois Deus está em tudo e em todo tempo no controle. Que aprendamos, nos tempos maus, a reconhecer que ele é socorro, e nos tempos bons que sem ele jamais venceríamos sem sua mão por cima de nós. Sejamos gratos, pois Ele sempre estará conosco.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Condecoração

Condecoração

O Tribunal Superior do Trabalho realiza, nesta quinta-feira, a partir das 17h, a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2022. A comenda é concedida, desde a década de 1970, a instituições e personalidades que se destacam no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho.

Fica a dica

Música boa, deliciosos petiscos, cerveja na temperatura ideal e bons drinks estão entre as atrações do Pinella, neste mês de agosto. Lá tem o melhor da música em Brasília, com interpretações dos mais variados estilos, apresentando DJ e som ao vivo de segunda a sábado.

Literatura

A escritora Luciana Garbin, o fotógrafo Clayton de Souza e a editora Letras do Brasil, lançam na Livraria da Vila, em São Paulo, a obra “Expedição Antártida – Uma Viagem ao Extremo Sul do Planeta”. Será no dia 27, às 18h30.

Zel Gastropub

Um novo conceito em gastronomia abriu as portas na 201 Sul. Uma experiência única para curtir um bom e velho rock’n’roll, com o melhor da gastronomia e drinks exclusivos. O menu, criado em parceria com o chef Max Sommo, traz temperos caseiros e culinária autoral, desde entradas, pratos principais, hambúrgueres e sobremesas.

Niver glamouroso A elegância e o charme se encontram para brindar as emoções de mais uma primavera da empresária Thais Rezende, em recente e glamouroso encontro para um requintado jantar, na residência da psicóloga Rosa Donzelli. Na foto, a bela e poderosa empresária Lucilene de Pádua Dutra e a aniversariante. Learn more

Café com Sax

Elegantes da sociedade, artistas e intelectuais comparecerão na glamourosa tarde do próximo dia 16, para a festa de reinauguração do Sax Coffe & More, no coração do Setor Marista. O casa volta a reabrir suas portas depois de atravessar os dias sombrios de paralisação imposta pelo momento pandêmico. Agora, o Sax volta com novo decor, belo e acolhedor, para os seus seletos frequentadores nas tardes de sol goiano. O empresário e anfitrião, engenheiro Luiz Felipe, dará as boas vindas aos novos tempos, e recepcionará aos presente com as delícias daquele café.

Resgate

Com super elenco a exposição “Matrizes” reúne 98 obras de 25 mulheres, artistas que se notabilizaram entre os anos 70 até a atualidade. A mostra é homenagem a uma geração de goianas, pioneiras nas artes, cujas presenças são lembradas pelo talento, criatividade e ousadia. Grandes nomes como Ana Maria Pacheco, Iza Costa, Vanda Pinheiro, Naura Timm, entre outras, formam um leque que nos permite rever e aplaudir a perspectiva que deixaram e oferecem as novas gerações. Fica em cartaz até 7 de outubro no Centro Cultural da UFG, na Praça Universitária.

Mercado de luxo

A icônica grife italiana Gucci, uma das mais badaladas marcas de luxo, vai abrir, este ano, uma loja no Shopping Flamboyant, ocupando parte da área onde funcionava a Livraria Saraiva. A linha de produtos inclui roupas, bolsas, calçados, acessórios, maquiagens, fragrâncias e decoração de casa. Vai se juntar a outras etiquetas famosas já estabelecidas no mall, como a Empório Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, entre outras.

Bodas de Ouro Apaixonada por celebrações elegantes, a querida Ione Mendonça de Melo escolheu o balneário descolado de Porto de Galinhas, em Pernambuco, para celebrar os 50 anos de casamento com o médico João Carlos Rodrigues de Melo (foto abaixo), um dos mais renomados oftalmologistas do Estado de Goiás. Organizada que ela é, programou milimetricamente todos os detalhes desse evento especial, e tudo ocorreu meticulosamente como planejamento, num belo lugar e em um momento único.