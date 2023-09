Coluna Lia Dinorah

INVERNO AQUECIDO

Quanto custa nosso bem estar? Qual o valor do nosso conforto? Estarmos aquecidos no inverno e refrescados no verão, têm o seu custo. Da mesma forma que o conforto que o petróleo traz em tudo que manufatura. Passamos um século industrializando o globo, passamos um século aquecendo o planeta. Quando nossa preocupação era agasalhar os que na sarjeta estavam nos dias gélidos, hoje parece fácil ante ao calor inimaginável sentido no inverno. A conta chega sempre. E dessa vez a fatura tornou-se alta. A Bíblia diz que a semeadura gera colheita. E isso tornou-se claro no domo de aquecimento que tomou conta do país, como nunca antes visto. Até quando nos portaremos alheios aos cuidados que o planeta azul, nossa casa, requer? Até quando taparemos o sol com a peneira? Que esta última onda nos faça refletir e agir antes que ela se torne uma fornalha, e transforme em cinzas o que eram flores.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

“Do chão para o chão”

Em exposição inédita, a artista visual Helena Lopes apresenta sua mais recente produção que reúne imagens digitais, impressões em fine art, vídeo projeção e textos. A mostra inaugura amanhã, a partir das 19h, no Museu Nacional da República, com curadoria de Renata Azambuja e expografia de Gero Tavares.

Arquitetura

Nesta quinta-feira, às 19h, tem abertura da 2ª edição da Mostra Brasal Décor, que esse ano tem como tema Arquitetura afetiva – a exclusividade ganha um toque pessoal. O coquetel para convidados, no Espaço Brasal Lago, vai contar com palestra de Thalita Carvalho, apresentadora e editora que comanda o @casadecolorir.

Mostra coletiva

Com a presença do embaixador israelense Daniel Zohar Zonshine e embaixatriz Liora, parlamentares, empresários e artistas, acontece amanhã, às 10h, no Salão Negro do Congresso Nacional, a abertura oficial da Exposição de Intercâmbio Cultural “Olhares de Israel”. Quem convida é o Estúdio de Mosaico Cida Carvalho.

Fita

O filme A Ilha dos Ilus é o primeiro longa-metragem de animação goiano. Com produção da Mandra Filmes, de Ricardo Podestá, e direção de Paulo Miranda, levou seis anos para ser concluído e foi premiado no Festival Moscow Internacional Children’s. A trama conta a trajetória de Pocó, um ingênuo cachorro que vivia numa ilha. A película estreou no Cinema Bougainville na semana que passou, após participar de vários festivais nacionais e internacionais.

Torres de Amor

Em noite de pura empatia, a empresária e advogada Flávia Torres lançou o Instituto Torres de Amor, que vai desenvolver campanhas para a arrecadação de produtos de autoestima e cuidados pessoais para mulheres em tratamento de câncer. Os kits da primeira ação do Instituto vão para o Hospital Araújo Jorge e as casas de assistência dos municípios que abrigam mulheres que vem do interior para tratamento em Goiânia.