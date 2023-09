Coluna Lia Dinorah

O PREÇO JÁ FOI PAGO

Deus conhece os que são seus por meio de seu selo de propriedade. Quando firmamos uma aliança com Deus somos propriedade dEle e possuímos um selo de autenticação do Espírito Santo. Logo se você está em Cristo nova criatura é. Todas as coisas se fizeram novas. Não há porque temer mau-olhado, inveja e retaliação de seu adversário ou do inimigo de sua alma. O sangue do cordeiro foi derramado por amor a sua vida. O preço já foi pago na cruz para que nenhum mal, tragédia, sofrimento financeiro e/ou enfermidade venha repousar sobre ti. O valor da redenção da sua alma para Deus é caríssimo.

“E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.” ( Ex 20.6)

Mensagem do pastor Adriano

Lula na ONU

O presidente Lula convidou os presidentes Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado, para acompanhá-lo na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em NY. Segundo o ministro das Relações Institucionais, a missão internacional será um “momento muito forte do Brasil”. O evento será aberto amanhã pelo discurso do petista.

Exaltação à Primavera

No dia 21 de setembro o Porto Vittoria será palco da XX Festa do Chapéu, promovida pelo Clube Soroptimista Internacional de Brasília, sob o comando de Lucila La Porta.

Fashion talk

A label Christian Louboutin promove um evento muito especial no Iguatemi nesta terça-feira. Com experiência de 15 anos na revista Vogue, a consultora de estilo Barbara Migliori vai comandar um talk de moda, às 15h30, no Lounge One.