Coluna Lia Dinorah

HÁ PODER EM SUAS PALAVRAS

“Se você não pode dizer nada de bom, não diga nada”. Essa frase é da mãe do cervo Bambi, extraída de uma história de Walt Disney. Não é bíblico, mas há um pouco de verdade no que essa mãe pretendia ensinar. Se você não pode dizer nada de verdadeiro, no mínimo não deve mentir. Se você não pode dizer nada de positivo, no mínimo pode manter a boca fechada. “O tolo mostra toda a sua irá, mas o sábio a encobre e reprime” (Pv 29.11). Diz-se que o silêncio é de ouro, e não há dúvida de que ele pode custar muito caro. Tais ensinamentos nos levam a ser vigias de nossos lábios.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

