Coluna Lia Dinorah

COMPAIXÃO

A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas histórias do Novo Testamento. Ela destaca a compaixão como uma virtude essencial. Na história, um homem é assaltado e deixado à beira da estrada, onde é ignorado por um sacerdote e um levita. No entanto, um samaritano, um grupo étnico desprezado pelos judeus, mostra compaixão e cuidado ao ajudar o homem ferido, mesmo que fossem considerados inimigos. Essa parábola ensina que a compaixão transcende diferenças culturais e sociais, e que devemos amar e cuidar do próximo, independentemente de suas origens. Ela também nos convida a refletir sobre a importância de agir com compaixão em nossas vidas diárias, estendendo ajuda aos necessitados e demonstrando bondade a todos.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

A vovó Marisa Junqueira, com a filha Victoria e a neta Olivia Marisa Junqueira, Wanzenir Edler e Lúcia Itapary, que amanhã será homenageada pelas amigas, com elegante almoço A futura bisavó Zenaide Macedo, ladeando Diego Pollo e Victoria, na doce espera de Mathias Irene Maia, Carmen Minuzzi e Carmen Antoni

Vendas devem crescer

O Instituto Fecomércio do Distrito Federal prevê um aumento de 21,3% nas vendas para o Dia dos Pais de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa revelou que 67,3% dos consumidores planejam presentear na ocasião, e 58% dos lojistas têm expectativas de vendas superiores às de 2022.

Terroir

Altos Las Hormigas e World Wine convida para um almoço com degustação que será conduzida pelo Federico Gambetta, enólogo por trás do vinho que ganhou 100 pontos por Tim Atkin em seu último review. O evento será no dia 14, no Restaurante Chard.

Agenda cultural

“Pele Barro Pedra Grafite Rio” apresenta exposições individuais simultâneas das artistas Fiamma Viola, Isadora Jochims, Léa Juliana, Marianne Nassuno e Triz de Oliveira Paiva. A mostra tem abertura no dia 25, às 19h, na Galeria Rubem Valentim, no Espaço Cultural Renato Russo e permanece aberta até 8 de outubro. Curadoria e coordenação de Suyan de Mattos.

Alteração do nome

Os Cartórios de Registro Civil do DF registraram um total de 337 mudanças de nome no primeiro ano de vigência da lei que permitiu a qualquer cidadão maior de 18 anos realizar a alteração sem a necessidade de processo judicial e independentemente de prazo, motivação, gênero, juízo de valor ou de conveniência (salvo suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação).