Coluna Lia Dinorah

GRATIDÃO

A cada ação corresponde uma reação, que muitas vezes gera uma nova ação. Doar, ceder, ajudar. Isso faz parte do caráter e do quão digno somos. Porém ninguém está obrigado a fazer nada por outrem. Mas quando se faz, o mínimo de reação deveria ser a gratidão. Vivemos em um mundo egoísta e centrado demais no indivíduo. Não observamos gestos, nem retribuímos delicadezas.

Bom dia, boa tarde, boa noite, licença e obrigado são identidade da nossa civilidade. O Cristo passou por isso ao curar dez leprosos, sendo que apenas um voltou para agradecê-lo. Incrível o Deus encarnado sentir a ingratidão. Esquecemos de dar graças pela vida, pelo ar, pela comida e pela saúde. Que hoje possamos nos lembrar do bem que Deus nos tem feito. Sejamos gratos.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

VW 100% elétrico

A Brasal Veículos, concessionária da família Osório no DF, apresenta o ID.4, novo carro 100% elétrico da Volkswagen, em um evento superexclusivo amanhã no Espaço Brasal Beira Lago. O carro associa sofisticação e robustez em seu design, além de um espaço interno maravilhoso e confortável. Estarei lá para conferir.