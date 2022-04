Confira a coluna Lia Dinorah desta segunda (4)

Aniversariantes, posse na Academia Brasiliense de Letras e China em foto. Esses são alguns dos assuntos da coluna Lia Dinorá de hoje

Aniversariante querida

Seja bem-vindo, abril! Bom te ver com seus queridos aniversariantes, que irradiam luz, são cheios charme, gentileza, romantismo e sensibilidade em relação ao mundo e à vida. Como a bela e sempre elegante Lilian Gurgulino (foto), que deu início aos festejos dos piscianos, no primeiro dia do mês. A comemoração foi em refinado almoço em família, ao lado do marido professor Heitor Gurgulino, filhos, noras e netos.

LILIAN GURGULINO

A coisificação, a provisão e as pessoas

Pastor Adriano Mendes

Vivemos num tempo que cada vez mais pessoas tornam-se coisificadas. A busca desenfreada por coisas está tirando a humanidade dos humanos, contrariando assim a vontade do Criador.

Se o homem compreendesse o propósito do Criador no seu intento de prover as necessidades humanas exercitaria a arte de desacelerar na busca por coisas.

Deus é provedor e sustentador, razão pela qual não podemos entrar em desespero. A recomendação de Cristo é “não andeis ansiosos por coisa alguma”. Se Ele cuida da erva do campo imagina de você e de mim.

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.“ (Filipenses 4:19NVI)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Soluções consensuais

A 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada de 23 a 27 de maio em todo o país. Durante o evento, que retorna à sua forma original em 2022, os órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus se empenham para alcançar o maior número de soluções consensuais nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho.

Campanha de…

O Rotary Club Brasília Lago Sul, presidido por Demetrius Contoyannis, acompanhado de Jordivar Filgueira, em parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que desenvolve a “Campanha de Alimentos”, doou 180 quilos de arroz, feijão, macarrão, óleo, flocão, açúcar e água sanitária à Creche São Francisco, na Estrutural.

…de alimentos

Toda segunda-feira serão recolhidas as doações no Pão de Açúcar para a Creche, que está sempre com os armários vazios. Quem for comprar no supermercado da 508/9 Norte e do Lago Norte, tem um carrinho na entrada da loja com o banner do Rotary, divulgando a campanha. Colabore!

Posse na Academia A Academia Brasiliense de Letras, presidida por Fabio de Sousa Coutinho, convida para sessão de posse do escritor Hugo Napoleão (foto), na Cadeira XX, em sucessão ao ilustre acadêmico Marco Maciel. O desembargador Carlos Fernando Mathias de Souza fará a saudação. A cerimônia será no dia 8, às 19h30, no auditório do Conselho Federal da OAB. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Catarina chegou!

A médica Mariana Ferrer e Ricardo Oliveira, ao lado da primogênita Isabela, são pura felicidade e alegria com a chegada da caçula Catarina, que veio ao mundo no dia 31. Os avós, Gláucia e o ortopedista Marcelo Ferrer, Jaqueline e César Oliveira estão eufóricos e sorrindo à toa com tamanha emoção.

Wine fashion

A ZINC convida para o lançamento da Coleção Outono Inverno 2022 e apresentação da Adega Wine C, com uma Carta de Vinhos e Espumantes escolhidos a dedo. O evento vai movimentar a 314 Sul, nesta terça-feira, a partir das 19h.

Mostra

Com curadoria de Tereza de Arruda, inaugura às 18h, no CCBB, a exposição “Brasilidade Pós-Modernismo 1922-2022”.

China X UE

A economia da China ultrapassou pela primeira vez o PIB de toda a União Europeia. Segundo o National Bureau of Statistics, em 2021 o PIB chinês atingiu 17,7 trilhões, ao passo que a UE registou pouco mais de US$ 17 trilhões. O feito deveu-se em parte à retirada do Reino Unido do bloco europeu após o Brexit. O PIB britânico, de US$ 2,7 trilhões, é o segundo maior entre os países da UE, abaixo apenas da Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capital gourmet

Por mais de 2.000 anos, Cantão é conhecida como a capital da comida gourmet da China. A culinária cantonesa utiliza ingredientes e produção requintada, que enfatizam cor, fragrância, formas e o principal: alimentos frescos. Sim, os pratos cantoneses mudam sazonalmente para destacar frescor e nutrição. A cidade oferece grande número de restaurantes cantoneses estrelados pelo Guia Michelin. É o caso dos badalados “Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine” e o “Jiang by Chef Fei”, com duas estrelas, no mais moderno e seleto bairro de Tianhe.

Café

O consumo de café na China tem crescido exponencialmente e, em Cantão, as cafeterias proliferam em todas as áreas da cidade, seguindo os passos de Xangai, que continua sendo a capital mundial das cafeterias. A cidade tem mais de 8.000 (oito mil) “Cafés”, muito mais do que Nova York e Londres juntas.