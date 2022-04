Turnê Ney Matogrosso volta aos palcos do Centro de Convenções Ulysses com o show “Bloco Na Rua”. No dia 15 de maio, a partir das 20h, o artista se apresenta com seus maiores sucessos e abre com a música “Quero botar meu bloco na rua”, de Sergio Sampaio. O estilista Lino Villaventura assina o figurino. Agenda cultural A partir das 19h, no Espaço Brasal Guará, acontece o avant-première da exposição “Brasília Inspira”. Serão 22 fotos com cliques de profissionais brasilienses independentes, que mostram o seu olhar sobre a capital federal, que completa 62 anos no dia 21 de abril.

Califórnia: emprego dos sonhos

10 mil dólares por mês para trabalhar numa vinícola na Califórnia com aluguel pago e um ano de contrato. Deu vontade de fazer as malas? Este é o segundo ano consecutivo que a vinícola Murphy-Goode, em Sonoma, lança campanha gigante para recrutar novos talentos. No ano passado, a vinícola recebeu 7 mil candidaturas de todo o mundo. As duas pessoas recrutadas, após um ano, ganharão um contrato fixo e seguirão trabalhando na Murphy-Goode. Inscrições no site da vinícola: www.murphygoodewinery.com.

Rumo à l’Elysée

Neste domingo os franceses vão às urnas para escolher o presidente que governará a França nos próximos cincos. Na disputa pelo Palácio de l’Elysée, a maioria dos candidatos se mostram amadores de vinho. Operação sedução, certo, pois o vinho é popular, mas o peso econômico da indústria não pode ser desconsiderado. Em 2019, os vinhos e destilados franceses eram o segundo maior contribuinte para a balança comercial do país, atrás apenas da indústria aeronáutica.

Aprendendo vinho

Você certamente ouviu falar das lágrimas do vinho… Não tem nada haver com aquele vinho que você vê chorando com dor de cotovelo… Trata-se dos traços transparentes que deslizam como lágrimas na taça depois que o vinho é agitado. Na França, eles também são chamados de pernas (jambes). As pernas ou lágrimas refletem o teor de glicerina (ou gordura) e álcool (etanol) do vinho. Quanto mais abundantes e lentas forem as lágrimas, maior será o teor de álcool e principalmente de glicerol. Um Châteauneuf-du-Pape, por exemplo, tem “jambes longues” devido ao seu alto teor alcoólico. Agora que você virou um entendedor de vinhos, basta girar e observar a taça para adivinhar se o vinho é leve ou se tem muito álcool. Santé!