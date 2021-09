Casamento, aniversário, Festival de Primavera e mais...

O casamento de Asenate Rodrigues Touret e o médico Swedenburg do Nascimento Barbosa, aniversário de Marcelo Pimenta e mais

Casamento

Em elegante cerimônia intimista, que teve como cenário o maravilhoso Spazio Villa Regia, a bela designer de interiores Asenate Rodrigues Touret e o médico Swedenburg do Nascimento Barbosa, trocaram alianças e seguem, sob as bênçãos de Deus, escrevendo essa linda história de amor.

Asenate Rodrigues Touret e Swedenburg do Nascimento Barbosa. Foto: Thiago Crulz

Asenate Rodrigues Touret. Foto: Thiago Crulz

Em grande estilo

O Iate Clube retomou seu calendário de atividades culturais com um espetacular evento de música eruditas: o Iate in Concert, sob a regência do maestro Cláudio Cohen. Foi uma bela apresentação ao pôr do sol, que emocionou o público presente. Parabéns ao comodoro Flavio Pimentel e ao presidente do Conselho Édson Garcia, pela excelência do trabalho que desenvolvem no clube em todos os aspectos.

Birthday

O querido cerimonialista Marcelo Pimenta (foto) recebe suas noivas, clientes e amigos, nesta segunda-feira, às 20h, no Espaço da Corte, para um culto de ação de graças em comemoração a chegada dos seus 50 anos.

Marcelo Pimenta. Foto: Arquivo Pessoal

Primavera no Pontão

Começa hoje no Pontão o Festival da Primavera Ketel One Botanical. A edição traz muitas novidades, ao unir drinques a base da aromática vodka com sugestões de petiscos para acompanhar, às bebidas que têm como ingrediente principal o destilado com compostos botânicos frescos e infusionado com essências naturais de frutas. Outro ingrediente extra é o brinde ao solicitar uma das sugestões de drinque oferecidas por cada casa do complexo gastronômico.

Festival da Primavera no Pontão. Foto: Bruno Cavalcanti

Festival da Primavera no Pontão. Foto: Bruno Cavalcanti

Festival da Primavera no Pontão. Foto: Bruno Cavalcanti

Isenção do IR

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1100/21, que concede isenção do Imposto de Renda para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por pessoa com sequelas da Covid-19. A matéria será enviada ao Senado.

A vida é um eco!

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Existe um lixo emocional. Ele é produzido nas usinas de nosso pensamento enquanto crescemos interiormente.

São emoções que passaram por nossa vida e nos ajudaram, mas que não têm mais utilidades. São sentimentos que foram importantes no passado, não no presente.

Enchemos nosso porão espiritual com uma quantidade imensa de memórias inúteis, que ofuscam as lembranças importantes. Não procure sentir coisas que você não está sentindo mais. Não procure ser como você era.

“Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante”. (Filipenses 3:13)