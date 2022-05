Coluna Lia Dinorah para sexta (06)

As organizadoras e anfitriãs, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila de Podestá – Foto de César Rebouças

CASACOR BRASÍLIA

A contagem regressiva para a realização da edição comemorativa aos 30 anos da Casacor Brasília foi iniciada oficialmente em prestigiado evento. Arquitetos, designers de interiores, engenheiros e paisagistas foram apresentados ao espaço da Arena BRB Mané Garrincha, local que abrigará a mostra com realização de 3 de setembro a 30 de outubro, sob o tema Infinito particular.

Daniella e Ana Paula Hoff com Vandira Peixoto

Lista tríplice

O Supremo define lista tríplice para vaga no TSE, aberta pela saída do ministro Carlos Mário Velloso Filho. Os candidatos são: André Ramos Tavares, Vera Lúcia Santana Araújo e Fabrício Juliano Mendes Medeiros.

Série histórica

A balança comercial registrou superavit de US$ 8,1 bilhões no mês passado. De acordo com os dados do Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, esse é o segundo melhor resultado para o mês na série histórica – atrás apenas do saldo positivo de US$ 9,963 bilhões de abril de 2021.

Mostra inédita

Os jardins do Centro Cultural Banco do Brasil estão se transformando num verdadeiro museu a céu aberto. No dia 7, o CCBB inaugura uma obra inédita assinada por um artista que revolucionou as artes visuais brasileiras. É A Invenção da Cor: Magic Square #3, do grande Hélio Oiticica.

Rótulos mais transparentes

A partir de 2023 os vinhos vendidos na Comunidade Europeia terão etiquetas mais transparentes para o consumidor. Os rótulos deverão informar a lista de ingredientes, incluindo os aditivos e os valores nutricionais por escrito ou através de um QR Code criado na plataforma U-Label. As análises nutricionais deverão ser feitas em laboratórios especializados. A nova regra também será aplicada aos vinhos importados, assim as vinícolas brasileiras que exportam para a Europa terão que se adaptar.

O vinho mais caro de 2021

iDealwine, site de leilão online dedicado a vinhos e destilados, publicou seu balanço anual de 2021. Mais de 190.000 garrafas foram vendidas no ano passado (+8,5% comparado a 2020) por um valor de 27 milhões de euros (+17,5%). O vinho mais caro leiloado foi o Musigny 2006 do Domaine Leroy, vendido por € 28.244. O preço médio das garrafas (75 cl) vendidas no ano passado foi de 139€ (+9%).

Primeur week

A semana de primeurs de Bordeaux aconteceu de 25 a 28 de abril, depois de dois anos de degustação online nos quatro cantos do mundo devido a covid. Cerca de 5.000 profissionais, incluindo jornalistas e comerciantes, desfilaram nos Châteaux de Bordeaux. Esta edição foi marcada pela volta de 2.300 profissionais estrangeiros, sobre tudo britânicos (cerca de 400) e americanos (300). Os asiáticos e russos faltaram ao tão esperado evento do mundo do vinho devido ao lockdown na China e a guerra na Ucrânia.

Aprendendo vinho

Semaine des Primeurs? Uma tradição típica de Bordeaux que permite aos críticos avaliar a qualidade de uma safra, aos compradores de se beneficiar de preços vantajosos e aos produtores em ter dinheiro no caixa e evitar estoque. O evento representa entre 50 e 100% do volume de negócios dos Grands Crus. Tudo começou no século 18, quando comerciantes visitavam as vinícolas antes da colheita para estimar a safra e comprar as uvas ainda na videira. Nos anos 70, o barão Philippe de Rothschild decidiu engarrafar e organizar uma degustação de seu vinho ainda em envelhecimento, no mês abril. A crítica e a mídia se apoderaram do assunto e a degustação e venda de primeurs se tornaram uma instituição. Todos os anos, no início da primavera, profissionais de todo o mundo vão a Bordeaux para degustar a safra do ano passado.