Vergonha mundial

Como é que pode uma pessoa ser candidato a presidente da República depois ser condenado por roubos, corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando ocupou os mandatos no Planalto? Pior ainda, com o aval da Suprema Corte.

Chapada

É isto mesmo, Chapada dos Veadeiros. Hoje é o ponto mais valorizado do centro-oeste com suas cachoeiras maravilhosas, florestas e bons restaurantes em São Jorge. É o ponto preferido daqui e de lá.

Andrea Murad, Bruna Slaviero e Denise Gebrim, no prestigiado lançamento da Andrea Murad Jewelry, que reuniu as belas e perfumadas da Corte

Que Marravilha!

Claude Troisgros volta ao Mercadinho do Brasília para ensinar um menu nada óbvio e tornar o tradicional almoço pascal um momento único. Sua aula show será no dia 9, às 11h, na Praça Central do Brasília Shopping.

Literatura

“Rejeitos: Vidas marcadas pela lama” é a obra que Luana Melody Brasil e Victor Corrêa autografam a partir das 19h, na Livraria da Travessa no Casapark. Participação da professora Dione Oliveira Moura.

Teatro

Em cartaz desta quarta ao dia 10, no Espaço Renato Russo, o espetáculo cênico visual “Trilhas, Noite Cheia de Lua de Sol”, dirigido pela atriz e autora Cláudia Andrade.