Versatilidade! Cangas substituem quadros e agregam na decoração de casa

Utensílios que antes era mais comum apenas em praias e clubes, torna-se novidade em decoração em 2021

É isso mesmo, as cangas (e panos decorativos) agora acumularam uma nova função entrando numa forte competição com os quadros! A novidade decorativa, que surgiu entre o público mais jovem, traz mais versatilidade para as cangas. Além de clássica função para os dias de sol em praia ou clubes, as cangas agora podem ser colocadas na parede e até usadas como manta em casa.

O objetivo da ideia é ter mais têxteis decorativos em casa além de apenas almofadas, por exemplo, com praticidade (cangas são super fáceis de lavar), conforto e muito charme. O resultado em casa é uma atmosfera boho e confortável.

Em Brasília a loja BSB Memo trouxe uma novidade para seu catálogo de produtos: a Canga Superquadras. Perfeita para quem quer decorar sua casa com um toque brasiliense, o tecido serve ainda para o uso clássico quando se for à praia.

Nos últimos meses, artistas e designers de interiores disseram ter visto um crescimento na procura pelas cangas para uso decorativo. Acredita-se ser consequência das pessoas estarem mais tempo em casa e se preocupando com a decoração de onde estão.