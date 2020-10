JBr News #019 – A peleja do “fura teto” contra o “barra obra”

PUBLICIDADE

Disputas dentro do governo entre liberais ortodoxos e desenvolvimentistas não são novidade e já aconteceram antes. O que parece haver de diferente agora é que o atual governo leva ao extremo o hábito de fazer suas discussões em público, no tom mais alto. É assim que o país assiste à disputa entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Uma disputa que deixa o mercado de cabelo em pé e complica a tramitação dos projetos do governo no Congresso. Esse é o tema de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

