JBr News #093 – Ministro da Saúde vai virar bode expiatório?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O Datafolha confirmou no final da semana passada o que já apontavam duas outras pesquisas: a popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu, e essa queda está diretamente relacionada à condução do combate à covid-19. Como reação, começaram a surgir sinais de uma estratégia para colocar mais no foco da questão da pandemia o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tentar poupar Bolsonaro. Mas, a essa altura, há chance de uma estratégia nessa linha funcionar? É nessa linha que vai o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

