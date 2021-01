JBr News #082 – O triste quadro das 200 mil mortes. Mas já temos vacina…

PUBLICIDADE

O país ultrapassa o triste número das 200 mil mortes em consequência da covid-19. Mas, apesar do novo número trágico, temos boas notícias. A Coronavac revelou-se extremamente eficaz, 100% eficiente para os casos mais graves, e pedirá agora seu uso emergencial. Depois de toda a polêmica, ao que tudo indica será por ela, chinesa ou não, que a imunização vai começar. E novas reviravoltas acontecem na disputa pelo comando do Congresso. Esses são os dois temas discutidos no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Estevão Damázio.

