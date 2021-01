JBr News #081 – O que acontece na “maior democracia do planeta”?

PUBLICIDADE

Simpatizantes do presidente Donald Trump, derrotado na sua tentativa de reeleição, invadiram na quarta-feira o Capitólio, numa atitude deplorável, condenada pela grande maioria dos demais líderes políticos do planeta. A democracia norte-americana saiu do episódio gravemente ferida. Como a agressão sofrida por aquela que é considerada a maior democracia do mundo reflete-se no Brasil? Quais as consequências políticas do absurdo ato? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Estevão Damázio.

