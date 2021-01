JBr News #078 – Haverá frente ampla contra Bolsonaro agora e em 2022?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O grupo ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aguarda para hoje a definição do PT e dos demais partidos de esquerda quanto a se apoiará ou não o candidato do grupo, Baleia Rossi (MDB-SP), na disputa contra o nome do governo e do Centrão, Artur Lira (PP-AL). Essa definição é importante não apenas para a definição de quem comandará a Câmara a partir de fevereiro. Mas como poderão se definir as forças políticas em 2022 para tentar evitar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Haverá a construção de uma frente ampla? Essa é a análise do JBrNews de hoje, o primeiro podfast Imagem&Credibilidade deste ano de 2021. Com Alexandre Jardim e Estevão Damázio.

