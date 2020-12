JBr News #072 – Perigosos sinais trocados da vacina

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O governo lançou hoje seu plano nacional de vacinação contra a covid-19 em cerimônia no Palácio do Planalto. Mas preocupam os sinais trocados nas mensagens que ora fazem Ministério da Saúde ora o presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que o ministério informa que fará uma campanha institucional para tranquilizar a população quanto à eficácia da vacina, Bolsonaro afirma que ele, pessoalmente, não vai tomá-la e “ponto final”. No meio dessa confusão de mensagens, no que confiará o povo brasileiro? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!