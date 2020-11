JBr News #047 – O Brasil corre o risco de virar uma piada mundial?

PUBLICIDADE

No JBr News de hoje:

A suspensão dos testes da Coronavac, motivada por um equívoco da Anvisa, não durou 24 horas. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro teve um ataque de nervos, chamou o Brasil que preside de “país de maricas” e ensaiou uma declaração de guerra aos Estados Unidos para proteger a Amazônia. A Esplanada dos Ministérios amanheceu hoje em um clima de total constrangimento com a sequência de fatos. O meio militar dizia que corríamos o risco de virar uma piada mundial. O que provocou o ataque do presidente? Que consequências podem acontecer?

Esse é o tema da análise política de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

