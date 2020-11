JBr News #040 – Para entender a eleição americana e suas consequências para o Brasil

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Amanhã, se encerram as eleições nos Estados Unidos. Na verdade, é o final de um processo que já começou há alguns dias, já que lá foi possível votar antes pelos Correios. Trata-se de um processo muito particular de eleição, indireta, bem diferente da nossa. Entender como funciona é importante para compreender o que pode acontecer. E o que pode acontecer é fundamental para o futuro do Brasil e de seu atual governo. As explicações sobre o processo eleitoral americano e suas consequências para nós são o tema do JBrNews de hoje, a análise política diária do podfast Imagem&Credibilidade com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

